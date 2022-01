Sinsheim. (abc) Ein Jahrhundert lang zu leben, ist nur einer verschwindend kleinen Anzahl von Menschen vergönnt. Der Großteil davon sind Frauen, weshalb sich Prof. Karl Berger ganz besonders glücklich schätzen kann, der am 6. Januar 100 Jahre alt wird. Gründe zur Zufriedenheit hat Berger reichlich, wie der rüstige Senior jetzt im Katharinenstift verraten hat.

Geboren wurde Berger am 6. Januar 1922 im Ostsudetenland als ältester Sohn von sechs Kindern eines Dekorations- sowie Kirchenmalers und Vergolders. Von ihm hat er nicht nur die künstlerische Ader geerbt, sondern auch das freigeistige Denken: "Ich hatte eine wunderbare Kindheit und bin völlig geborgen aufgewachsen." Zwar streng katholisch erzogen, habe man trotzdem viele Freiheiten genossen. Schon in jungen Jahren kam Berger – nicht zuletzt weil seine Mutter gerne sang – mit Kunst in Kontakt. "Mein Vater hat das gefördert", ist Berger dankbar. Oft besserte er sich mit kleineren Malaufträgen das Taschengeld auf, während allmählich die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland übernahmen. Konsequenz war der Zweite Weltkrieg, aus dem der Jubilar nur mit Glück und Geschick lebend hervorgehen konnte.

In der Ukraine verwundet, entdeckte er dort die Liebe zu den Ikonen, die ihn nicht losgelassen hat. Nachdem Berger aus britischer Kriegsgefangenschaft in Afrika hatte fliehen können und wieder nach Deutschland zurückgekehrt war, erhielt er den Auftrag, die Innenwände einer Heidelberger Kaserne zu bemalen. "Eigentlich habe ich dort ja Rekruten ausgebildet, aber nachdem ich einige Offiziere auf den Wunsch der Vorgesetzten hin karikiert hatte, kam eines zum anderen", erklärt er mit strahlenden, aber leider kaum noch sehenden Augen.

In der Universitätsstadt lernte er 1943 seine spätere Frau kennen, die aus Sinsheim stammte. Dorthin folgte er ihr und kümmerte sich endlich darum, einen Beruf zu erlernen. "Studienplätze waren enorm knapp damals", weiß Berger noch heute. Trotzdem schaffte er es, sich im Lauf der Jahre in Marburg, Frankfurt und Karlsruhe einzuschreiben: Kunstgeschichte, Bildhauerei, Geologie, Geografie und Psychologie waren seine Fächer.

Von 1956 an bis in die frühen 1980er-Jahre unterrichtete Berger am Wilhelmi-Gymnasium, ehe er gemeinsam mit seiner Ehefrau den Ruhestand genießen konnte. Beide waren mehr als 60 Jahre verheiratet, ehe der Jubilar vor mehr als zehn Jahren Witwer wurde und seither im Katharinenstift lebt. Was ihn alt werden ließ? "Zufriedenheit und Demut" – und ein inniges Verhältnis zu seinen drei Kindern und dem Rest der Familie. Die RNZ gratuliert zum 100. Geburtstag.