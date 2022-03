Sinsheim. (tk) Es lag – am Belag: Gesperrt wurde ein Teilbereich des beliebten Parkhauses Grabengasse am Sinsheimer Innenstadtring. Grund sind Instandsetzungsarbeiten von Teilen des Belags auf einer Fläche von rund 30 Parkplätzen auf dem Oberdeck. Die Arbeiten laufen seit Dienstagmorgen und für unbestimmte Zeit, "abhängig vom Wetter", wie Stadtwerke-Leiter Andreas Uhler mitteilt. Sie würden jedoch "schnellstmöglich abgeschlossen", das restliche Parkhaus bleibt in dieser Zeit nutzbar.

Seit einer Renovierung im Jahr 2013 ist es der Belag – seinerzeit als "pflegeleicht" beworben – der für Ärger sorgt. Bereits im Jahr 2017 sprach die Stadt von einem "Dauerärgernis", seither werden regelmäßig Teilbereiche des zentral gelegenen und stark frequentierten Parkhauses instandgesetzt. Inzwischen streiten sich Verwaltung und damalige Fachfirma vor Gericht. Nun sollen verschiedene Oberflächenbeläge "testweise aufgebracht" werden, sagte Uhler, bevor großflächig saniert wird.