Schon das erste Kind von Nadine und Stefan Rappold kam in Sinsheim zur Welt. Mit Neujahrsbaby Kiana ist die Familienplanung erst einmal abgeschlossen. Foto: Alexander Becker

Sinsheim. (abc) Wenige Tage nachdem das Mutter-Kind-Zentrum am Sinsheimer Krankenhaus erstmals die magische Grenze von 1500 Geburten innerhalb von zwölf Monaten durchbrochen hat, kam dort am Neujahrstag um 16.07 Uhr das Sinsheimer Neujahrsbaby zur Welt: Kiana, so heißt das bei der Entbindung 50 Zentimeter große und 3260 Gramm schwere Mädchen, ist das zweite Kind des Gemminger Ehepaars Nadine und Stefan Rappold.

"Schon unser Sohn wurde hier geboren", erklärt die stolze Mutter und betont, dass sich die 32-jährige Kauffrau und der vier Jahre ältere CNC-Dreher aufgrund der damals guten Erfahrungen auch jetzt wieder bewusst für die Sinsheimer GRN-Klinik als Geburtsort entschieden haben. "Es war eine schnelle, problemlose Geburt", freute sich Nadine Rappold, die eigentlich erst eine Woche später mit damit gerechnet hatte.

Dann platzte aber doch am Neujahrstag um 5.20 Uhr die Fruchtblase, wonach das Paar sich sofort auf den Weg nach Sinsheim machte. Und schon am späten Nachmittag konnten die beiden Sinsheims jüngsten Erdenbürger in den Armen halten.

Für das gesamte Personal des Mutter-Kind-Zentrums finden beide nur gute Worte – insbesondere aber für die Hebamme Michaela Meyer, die bei der Geburt der kleinen Kiana zur Seite stand.

Kiana: "Der Name stammt aus dem Hawaiianischen", erklärt Nadine Rappold. Dort bedeuteter so viel "Göttin der Jagd". Die Ursprünge seien allerdings persisch und würden auf die vier Elemente "Feuer, Erde, Wasser, Wind" verweisen. Demnach bezeichnete die männliche Form Kian eine alte Herrscherdynastie, was auch als "die Göttliche, die Strahlende" interpretiert werden kann.

Gemessen an den Rekord-Geburtenzahlen des gerade zu Ende gegangenen Jahres, steht dem Mutter-Kind-Zentrum wohl ebenfalls eine strahlende Zukunft bevor. "Am Ende waren es 1515 Geburten", fasst die Chefärztin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Ana-Maria Schmidt, zusammen. Seitdem die Krankenhäuser in Bretten und Mosbach nicht mehr über eigene Entbindungsstationen verfügen, hat sich das Sinsheimer Einzugsgebiet stark vergrößert. "Die Leute kommen von hinter Heilbronn und nehmen zum Teil über eine Stunde Fahrt in Kauf", weiß die Chefärztin.

Als eigentliche Gründe für die steigende Beliebtheit des Mutter-Kind-Zentrums sieht sie allerdings "die Leistung im Kreißsaal und auf der Station, die Betreuung der Eltern. Das ist das Ausschlaggebende." Auch die jüngst erfolgte Rezertifizierung als "Babyfreundliche Geburtsklinik" habe zu den Geburtenzahlen beigetragen. "Das war eine Leistung der Station", reicht die Chefärztin die Lorbeeren auch an deren Leiterin Ute Stadtmüller weiter. "Wir tun bei uns alles, um den Frauen eine sichere und selbstbestimmte Geburt zur ermöglichen", bekräftigt Stadtmüller.

Möglicherweise wird 2022 ja wieder ein neuer Rekord aufgestellt. Die Chancen stehen nicht schlecht: Nach dem Neujahrsbaby kamen im Sinsheimer Krankenhaus bislang acht weitere Kinder auf die Welt.