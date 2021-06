Sinsheim. (jubu) ) Leichte Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Jahnstraße zugezogen. Der Mann war den Polizeiangaben zufolge um 16.35 Uhr auf der Jahnstraße in Richtung Dührener Straße gefahren und im Begriff an einem Fahrzeugstau an der Rot zeigenden Ampel zum Kreuzungsbereich vorbei- und vorzufahren.

Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache zu Fall und rutschte unter einen stehenden Lastwagen. Da das gemeldete Lagebild Raum für schlimme Befürchtungen ließ, wurden neben dem Rettungswagen aus Bammental und dem Notarzt aus Hoffenheim auch die Feuerwehr Sinsheim zur Unterstützung alarmiert.

Der Zweiradfahrer zog sich den Angaben nach nur leichte Verletzungen zu und wurde in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert. Bis gegen 17.20 Uhr war die Jahnstraße für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt.

Update: Dienstag, 1. Juni 2021, 09.51 Uhr

Lastwagen kollidiert mit Motorrad

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt derzeit im Innenstadtverkehr von Sinsheim. Wie ein Sprecher der Polizei Mannheim auf RNZ-Nachfrage mitteilte, waren kurz nach 16.30 Uhr ein Lastwagen und ein Motorrad an der Kreuzung Jahnstraße und Dührener Straße kollidiert. Über den genauen Unfallhergang liegen bislang noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Sinsheim ist vor Ort und ermittelt.

Stand 17.30 Uhr ist die Jahnstraße voll gesperrt. Der Verkehr aus der Jahnstraße wird über den Burghäldeweg umgeleitet, der Verkehr aus der Dührener Straße wird über die Hauptstraße und Muthstraße an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Strecke soll in Kürze wieder für den Verkehr freigegeben werden.