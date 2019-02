Sinsheim. (pol/rl) Mehrere Verletzte gab es am frühen Samstagmorgen bei einer Auseinandersetzung auf dem Parkplatz einer Dkscothek in der Neulandstraße. Laut Polizeibericht gerieten kurz nach 4 Uhr etwa zwölf Personen auf der Parkfläche vor dem Lokal aufeinander. Durch Tritte und Schläger wurden dabei zwei der Angegriffenen so schwer verletzt, dass sie ins örtliche Krankenhaus kamen. Die Angreifer flüchteten in einem Auto in Richtung Steinsfurt.

Das wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelnde Polizeirevier in Sinsheim bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den im Auto geflüchteten Schlägern geben können, um telefonische Meldung unter 07261/690-0.