Sinsheim. (pol/mün) Ein 19 Jahre alter Mann sollte eigentlich nur wegen eines Diebstahls der Polizei übergeben werden. Jetzt ermitteln die Beamten gegen ihn auch wegen Drogenbesitzes.

Am Donnerstagmittag hatte der junge Mann an einem MacBook in einem Sinsheimer Elektrofachmarkt die Diebstahlsicherung entfernt. Er verstaute das Laptop in seiner Jogginghose und kaufte anschließend ein Smartphone.

Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl erst später, als sie in Überwachungsvideo durchschauten. Und dann kam der 19-Jährige nochmals zurück in den Markt - was er besser gelassen hätte. Er wurde erkannt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Während der Mann nach dem Diebesgut durchsucht wurde, steckte er einen Gegenstand in den Mund und wollte ihn schlucken. Die Beamten konnten dies verhindern und fanden heraus, dass es sich um eine kleine Menge Marihuana handelte. Das gestohlende MacBook konnte bislang nicht aufgefunden werden.