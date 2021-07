In der Hauptstraße fahren Autos vor allem in den Abendstunden zu schnell und sorgen für reichlich Lärm, beklagen Anwohner. Nun will die Polizei mit verstärkten Kontrollen darauf reagieren. Symbolfoto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu verbessern und in bestimmten Bereichen für Ruhe zu sorgen, wurde im Mai das Konzept "Sicher in Sinsheim" gestartet. Erarbeitet wurde es von Stadtverwaltung und Polizei, und beide Seiten ziehen nun eine erste positive Bilanz. Künftig soll der Fokus der Kontrollen aber ein anderer sein: mehr auf den rollenden Verkehr gerichtet. Mehrere Sinsheimer beklagten sich zuletzt mehrfach über laute und zu schnell fahrende Autos in der Innenstadt.

Über Lärm auf der Burg Steinsberg und auf dem Schwimmbadparkplatz hatten sich Anwohner im Frühjahr immer wieder beschwert. "Hier haben wir Ruhe reingebracht", sagt Revierleiter Adrian Harz auf Nachfrage. Zunächst hätten sich die jungen Autofahrer dann auf anderen Parkplätzen getroffen, beispielsweise an Supermärkten, erzählt Harz. Mittlerweile seien die Parkplätze P 9 und P 10 am Stadion eine Art Treffpunkt. Doch dort sieht der Revierleiter kein Problem, denn es werde niemand gestört.

In den vergangenen Wochen berichten Sinsheimer, dass Autos in den Abendstunden zu schnell und laut durch die Innenstadt fahren: Von "Autorennen auf der Hauptstraße" berichtet Dagmar Roggatz-Matthies. Dabei würden auch rote Ampeln ignoriert. Jochen Schreiber, der in der Freitagsgasse wohnt, bestätigt dies. In der Nacht auf Mittwoch seien auch mehrere Schüsse gefallen, mutmaßlich abgefeuert von Personen, die den Sieg der italienischen Fußballmannschaft bejubelten.

"Wir werden uns künftig auf den Verkehr fokussieren", sagt der Revierleiter dazu. Dabei gehe es um Geschwindigkeitsüberwachung sowie um Kontrollen, bei denen Fahrer angehalten und auf die Gurtpflicht, Alkohol- und Drogenkonsum oder die Benutzung des Handys am Steuer überprüft werden. Auf den Begriff "Autoposer" angesprochen, sagt Harz, dass dies in Sinsheim eher ein untergeordnetes Problem sei. In Mannheim beispielsweise sei es deutlich verbreiteter, dass Fahrer mit hochmotorisierten Autos im Schritttempo durch die Straßen rollen und dabei den Motor aufheulen lassen.

Die Polizei sei aber zuletzt verstärkt unterwegs gewesen, beispielsweise am Montagabend: "Da waren es statt drei sieben Streifen", berichtet Harz. Es seien auch Polizisten in Zivil unterwegs. Und seit Mai seien auch mehrfach Ordnungshüter auf dem Fahrrad, dem Motorrad und einmal auf dem Pferd zum Einsatz gekommen. Dass letztere nicht häufiger unterwegs waren, liege am vielen Regen in den vergangenen Wochen. Wetterbedingt seien deshalb zuletzt vor allem die klassischen Streifenwagen zum Einsatz gekommen.

Sowohl der OB als auch der Revierleiter und Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar berichten, dass die verstärkte Polizeipräsenz bei vielen Sinsheimern gut ankommt. Auf diese Weise sei auch so manches Fehlverhalten aufgedeckt worden. Roggatz-Matthies hält es nach wie vor für nötig, das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, beispielsweise für Frauen, die sich am Bahnhof aufhalten. Laut Harz sei dieser Eindruck nicht durch die Statistik gedeckt: Die Zahl der Vorkommnisse sei vergleichsweise niedrig, die Aufklärungsquote überdurchschnittlich. Doch das Sicherheitsgefühl der Bürger sei subjektiv. Und dieses zu stärken, ist laut Harz ein Prozess, der mehr Zeit in Anspruch nimmt: "mehrere Monate, vielleicht auch ein Jahr".

Vor diesem Hintergrund soll auch das Konzept "Sicher in Sinsheim", das ursprünglich bis 31. Juli vorgesehen ist, verlängert werden. Worauf die Ordnungshüter ein Auge haben, wird laut Harz dabei aber immer wieder an den konkreten Bedarf angepasst werden. Und auch nach Ende des Konzepts sollen Elemente erhalten bleiben, beispielsweise, dass mehr Polizisten zu Fuß auf Streife gehen.