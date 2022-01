Sinsheim-Rohrbach. (cba) Vom Schrottgreifer zum Edelgrill: Wenn Dennis Boppel in seinem Laden steht, den er kurz vor den ersten Infektionen mit dem Sars-CoV 2-Virus eröffnete, und mit dem er trotz schwieriger Bedingungen Erfolg hat, berichtet er von einer ungewöhnlichen Karriere. Der 43-Jährige lernte Bankkaufmann, stieg eines Tags bei seinem Schwiegervater in den Maschinenbaubetrieb Karl Maier in Dühren ein und hat in dem ältesten noch existierenden Industrieunternehmen Sinsheims ein Verfahren entwickelt, Produkte aus dem Privatsegment "individuell und rationell zur Herstellung zu transportieren", wie er es fachmännisch ausdrückt.

Was das genau heißt? Mittels eines digitalen Konfigurators werden automatisch Daten gesammelt und erzeugt, bis hin zur Programmierung einer Maschine in der Halle. Diesen Prozess verfeinerte Boppel, bis er zu einem Produkt kam, das in der Region ein Alleinstellungsmerkmal haben dürfte: Mithilfe des Verfahrens konzipiert Boppel unter anderem hochwertige Outdoor-Küchen für den Garten.

Produziert wird immer noch hauptsächlich in der Firma des mittlerweile verstorbenen Schwiegervaters, die nun von dessen Sohn weitergeführt wird. Boppel hat unterdessen die "Alurator GmbH" gegründet, mit Fokus auf den Endkunden. Mithilfe modernster Verfahren, wie der Augmented Reality-Technologie, übersetzt als "Erweiterte Realität", kann er Balkonbleche, Mauerabdeckungen oder Pflanzkübel – und auch seine "Kitchen Cubes" – an deren künftigen Bestimmungsort anpassen, ohne je dort gewesen sein zu müssen. Passt alles, werden sie nach Kundenwunsch gefertigt.

Auf die Idee, den "Lieblingsraum" Küche in den Garten zu verlegen, brachte ihn vor etwa drei Jahren sein Freund Christian Müller, Geschäftsführer des "Café Elliots" bei "Müller Lebensraum Garten" im Elsenz-Ort Mauer, als der sich von Boppel eine Küche für draußen wünschte. "Ich fand die Idee total spannend", sagt Boppel. "Während einiger ruhiger Feiertage" hat er sich "ein Konzept ausgedacht". So entstand "Kitchen Cube", das würfelförmige Küchenelemente nach individuellem Wunsch zusammenstellt. Mithilfe eines Online-Konfigurators können Kunden ihre Wunschküche "basteln", selbst zum Planer werden und mit funktionalen Lösungen und Design spielen, bevor es an den Auftrag geht. Zum Beispiel mit Modulen wie einem Wok-, einem Geschirrspül-, einem Zapfanlagen- und einem Kühlschrank-Modul sowie mit Materialien wie Aluminium, Edelstahl oder Granit. Bei den Komponenten verwendet Boppel durchaus Edles wie den Keramikgrill "Big Green Egg" aus den USA. In seiner Konfigurationsstraße in den Ausstellungsräumen bei der Kunstschmiede Gilbert am Ortsausgang Richtung Steinsfurt zeigt der Erfinder das Foto einer seiner Küchen. Hansi Flick – inzwischen Bundestrainer – zeigt sich im Bild sehr begeistert. 200 Quadratmeter in der Neulandstraße hat Boppel als Lager angemietet.

Doch warum eine Outdoorküche, wenn es auch ein Grill tut? Die Lösungen des Ehrstädters sollen Gesamtkonzepte sein, die übers Grillvergnügen hinaus gehen: "Sie sind geschaffen für das Gemeinschaftsgefühl." Ein Garten könne durch diesen Mehrwert noch mehr zum Wohnraum werden: "Die besten Partys finden doch in der Küche statt." Mit den Produkten aus dem Kraichgau könne man gemeinschaftlich Menüs zaubern. "Und es gibt kein Gerenne mehr, wenn Gäste kommen, weil alles an Ort und Stelle ist." Auch ein Stromanschluss, nach Möglichkeit eine Abwasserleitung und Frischwasser, eine Heizplatte, ein Induktionsfeld oder sogar der Thermomix können mit Boppels System in die Würfel und mit diesen in die Gärten wandern. Zwar sind sie wetterfest – aber auch ein Dach lässt sich anbauen.

Eine Vorstellung der "Kitchen Cubes" vor großem Publikum auf der Karlsruher Messe Inventa wurde Boppel durch die Messeabsage wiederholt unmöglich gemacht. Nun plant er Präsentationen im kleineren Stil. Doch das Internet verschaffte ihm auch auf internationaler Ebene Kunden, sodass Gartenküchen aus Sinsheim mittlerweile in Österreich oder Thessaloniki stehen.

Dass die Corona-Krise trotzdem nicht schlecht fürs Geschäft war, davon ist Boppel überzeugt: Kleine Dinge und Genuss hätten an Bedeutung eher zugelegt, Kochen, Grillen und vor allem die Gemeinschaft in der Küche würden wieder mehr geschätzt. "Wir sind ja jetzt schon glücklich, wenn wir zu sechst um eine Feuerschale stehen dürfen", sagt Boppel.

Trotzdem hofft Boppel, der mit mehreren Partnern zusammenarbeitet, dass er mit seinem Konzept endlich nach "draußen" gehen kann: "In den vergangenen zwei Jahren hat die ganze Welt auf online geschaltet, wir wollen jetzt endlich von online auf offline."