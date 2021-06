Sinsheim. (abc) Je näher das Ende des Schuljahres rückt, desto mehr freut sich Alt und Jung auf den Sinsheimer Ferienspaß. Der Nachwuchs, weil man dann bei den unterschiedlichsten Aktionen jede Menge Spaß haben kann, und die Eltern, weil sie so die Kinder in guten Händen wissen und auch einmal ohne sie etwas unternehmen können. Letztendlich entscheidet zwar die Entwicklung der Corona-Fallzahlen darüber, ob die seit Jahrzehnten beliebte Veranstaltungsreihe wieder wie gewohnt stattfinden kann, doch hat man sich im Rathaus schon darauf eingestellt: "Die Broschüre ist online und kann, genau wie das Anmeldeformular, von unserer Webseite heruntergeladen werden", sagt die für den Sinsheimer Ferienspaß verantwortliche Sachbearbeiterin Elena Aleev.

"Aktuell wurden uns 168 Aktionen von allen möglichen Gruppen und Vereinen gemeldet", beschreibt die Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit, Sandra Brucker, den momentanen Umfang der Broschüre. Damit werden voraussichtlich etwa so viele Aktionen angeboten wie in den Vorjahren. Der befürchtete Einbruch aufgrund der Corona-Pandemie ist ausgeblieben. "Wenn die Inzidenz wieder steigt, müssen wir vielleicht doch noch absagen, aber wir hoffen, dass alles wie geplant läuft", sagt Brucker.

Ähnlich denkt man auch im Motorradclub Waldangelloch, der sich wie in den vergangenen Jahren mit einem "Spiel ohne Grenzen" am Ferienspaß beteiligt hat. "Aus jetziger Sicht bleibt alles beim Alten", kündigt der Vorsitzende Volker König an, am Freitag, 27. August, mit den Kindern wieder Spaß bei Geschicklichkeitsspielen zu haben. Er geht davon aus, dass bis dahin alle Helfer geimpft sind oder sich zuvor testen lassen.

"Spiel und Spaß mit den Eschelbacher Landfrauen" soll am Mittwoch, 18. August, ebenfalls wie üblich rund um die Mehrzweckhalle über die Bühne gehen. "Wahrscheinlich backen wir wieder Waffeln. Die Kinder machen so etwas gerne", kündigt die Vorsitzende Hildegard Wambsganß an. Um die Schutzmaßnahmen einzuhalten, soll so viel wie möglich im Freien stattfinden. Endgültig entscheiden, was geboten wird, wollen die Landfrauen aber in einer Vorstandssitzung Ende Juli.

Manche Gruppen und Vereine sind sich momentan noch unschlüssig und haben sich deshalb gar nicht erst in die Ferienspaß-Broschüre aufnehmen lassen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie keine entsprechenden Aktionen planen. "Was wir machen können, machen wir", betont der Vorsitzende des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt, Günter Winnes. Die Organisation des traditionellen AWO-Ausfluges hat er Vereinskameradin Magdalena Fritz überlassen: "Letztes Jahr hatten wir Probleme mit unserem angedachten Ziel und mussten kurzfristig umdisponieren. Das soll nicht wieder passieren, weshalb wir je nach Corona-Situation kurzfristig entscheiden werden, was wie umgesetzt wird", erklärt Fritz.