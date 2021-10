Die zahlreichen Palmen machen das besondere Flair in der Badewelt aus. Wahrscheinlich wurde bei der Neupflanzung eine Kakerlaken eingeschleust. Foto: Christiane Barth

Sinsheim. (cba) Es ist eine äußerst unangenehme Vorstellung: Man sitzt gemütlich vor seinem Teller, dann fällt plötzlich von oben eine Kakerlake ins Essen. So ähnlich muss es wohl einem Gast in der Badewelt ergangen sein. Nach Informationen unserer Zeitung habe dieser sich beschwert, dass er beim Essen in einem der beiden Thermen-Restaurants die Erfahrung machen musste, dass eine Kakerlake von einer Palme, unter der er gesessen habe, auf seinen Teller gefallen sei.

Marketingleiterin Julia Uhland teilt auf Anfrage mit: "Selbstverständlich stellt ein Vorfall dieser Art eine Ausnahme dar. Wir sind in diesem Fall bereits in den persönlichen, telefonischen Kontakt mit dem Gast getreten."

Wie es dazu kam, dass das Insekt auf dem Essen des Badewelt-Besuchers landete? Uhland meint, dass sich das Tier mit einer der zahlreichen Pflanzen im "Palmenparadies" ins Gebäude eingeschleppt haben könnte. "Bei der vor Kurzem erfolgten Neupflanzung dieser Palme scheint sich diese Erdkakerlake in unsere Therme verirrt zu haben." Die Marketingleiterin erklärt dazu: "Erdkakerlaken sind manchmal in Wurzelballen von Pflanzen zu finden."

Diese Tiere, die auch Schaben genannt werden, mögen es feucht und warm. Wo ein Exemplar zu finden ist, könnten sich aber auch mehrere aufhalten. Was sie für den Menschen gefährlich macht: Sie zählen als Erreger von zahlreichen Krankheiten und als Überträger von Salmonellen, Hepatitis oder Magen-Darm-Infekten. Wenn sie mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, können sie auf diese Art Krankheitserreger einschleusen. Doch Kakerlaken ernähren sich unter anderem von menschlichen Lebensmitteln, sie fressen fast alles.

Die Mitarbeiter der Therme handelten schnell: "Wir haben sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls unseren Schädlingsbekämpfer eingeschaltet", teilt Uhland mit.