Von Alexander Becker

Sinsheim. Man lernt nie aus, sagt ein Sprichwort, das prinzipiell immer und überall Gültigkeit hat. Auch wer, wie Klaus Philipp, über ein halbes Jahrhundert hinweg eine ansehnliche Privatsammlung von rund 75 Autos, 150 Motorrädern, 200 Fahrrädern und sonstigen technischen Kulturgütern zusammengetragen hat, kann ein Lied davon singen. Von der jüngsten "Veterama" in Mannheim, Europas größtem Oldtimermarkt, brachte er einen Motorrad-Methusalem mit, der angeblich dem Jahr 1894 entstammen sollte. Was Philipp genau erworben hatte, wusste er allerdings nicht. Ein mysteriöses Vehikel schien es jedoch allemal zu sein.

Auf den ersten Blick schien es alle Attribute eines Motorrads aus der Frühzeit dieser Fahrzeuggattung zu tragen: verstärkter Fahrradrahmen, Tank in der Rahmenmitte, Motor in der Nähe des Tretlagers. Als Antrieb hatte der noch unbekannte Erbauer einen Motor mit zwei liegenden Zylindern, ähnlich der tatsächlich ab 1894 als erstes Serienmotorrad der Welt vermarkteten "Hildebrand & Wolfmüller", vorgesehen.

Doch während diese einst in München entstandenen Maschinen allesamt über einen oben offenen Rahmen mit Durchstieg verfügten, ist bei Philipps Exemplar der Rahmen - ähnlich wie bei Herrenfahrrädern - oben geschlossen, und der Tank liegt vor dem Hinterrad anstatt hinter dem Vorderrad.

Den ersten Hinweis auf Herkunft des Zweirades liefert Philipp selbst: Der Verkäufer sei ein Ungar gewesen, der normalerweise historische Motorrad-Seitenwagen nachbaue. Dazu passte die ungarische Aufschrift an einer Seite des Tanks: "Haris testvérek Amatr Autó Múzeuma" - der Hinweis auf ein Museum.

Aber auch so kam das zweirädrige Mysterium seltsam bekannt vor. Zurück im heimischen Büro wurde das Internet durchforstet und bald das eine oder andere Rätsel gelöst. Das besagte Museum befand sich in der ungarischen Hauptstadt Budapest und wurde 2018 aufgelöst, nachdem einer der beiden Zwillingsbrüder, die es 1965 gegründet hatten, verstorben war. Dort wurden gemäß der mittlerweile vom Netz genommenen, aber noch archivarisch abrufbaren Onlinepräsenz zahlreiche originale Zeugnisse aus der Frühzeit des Automobilbaus ausgestellt, aber auch mehr als 300 verkleinerte Fahrzeugmodelle im Maßstab 1:5. Dementsprechend müsste man dort auch in der Lage gewesen sein, das nach Sinsheim gelangte Exemplar in voller Größe nachzubauen.

Ob es so war, konnte Philipp bislang allerdings nicht klären - den Namen des Konstrukteurs aber schon: Donát Bánki, 1859 als Donát Löwinger im ungarischen Kleingebiet Kisbér geboren, hatte tatsächlich 1894 das erste magyarische Motorrad konstruiert, nachdem er im Vorjahr gemeinsam mit János Csonka (1852-1939) ein Patent für den weltweit ersten Vergaser erhalten hatte.

Bevor Bánki 1899 als Professor mit dem Spezialgebiet Hydromaschinen, Kompressoren und Dampfmaschinen berufen wurde, war er Konstrukteur bei einer Firma namens "Ganz & Co" - deren Name auf einer Seite des Tanks des Motorrads von Klaus Philipp zu lesen ist. Ob es sich um ein Original oder einen extrem akribischen Nachbau handelt, konnte bislang - "auch mangels Ungarisch-Kenntnissen" - noch nicht geklärt werden. In jedem Fall eine weitere Kuriosität im Sinsheimer Kuriositätenkabinett.