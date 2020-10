Sinsheim. (pol/mare) Der 69-jähriger Fußgänger, der Freitag gegen 18.45 Uhr in der Kraichgaustraße gestürzt und mit dem Kopf auf den Boden geprallt war, ist am Donnerstagmorgen im Krankenhaus verstorben. Das teilt die POlizei mit.

Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen war 69-Jährige aufgrund seines hohen Alkoholkonsums gestürzt, Hinweise auf eine Fremdbeteiligung ergaben sich nicht.

Update: Freitag, 30. Oktober 2020, 11.34 Uhr

Sinsheim. (jubu/pol/rl) Rettungskräfte waren am frühen Freitagabend gegen 18.50 Uhr alarmiert und in die Marktstraße gerufen worden.

Zunächst war unklar, was im Stadtteil Hilsbach passiert war: Kurz nach dem Abzweig in die Kraichgau-Straße hatten zwei Frauen einen auf der Fahrbahn liegenden Senior entdeckt. Der 69-Jährige hatte lebensbedrohliche Verletzungen und wurde von den beiden Zeuginnen reanimiert bis der Notarzt, der Rettungswagen und die Feuerwehr eintrafen.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hilsbach sperrten nun die Ortsdurchfahrt für den Verkehr und stellten einen Sichtschutz gegen Gaffer an der stark befahrenen Straße auf. Da es wegen des Verletzungsmusters zu dem Zeitpunkt noch Zweifel an einem allein beteiligten Sturz gab, wurden auch Polizeibeamte aus Sinsheim und Unfallermittler aus Mannheim in die Marktstraße gerufen.

Nach der Versorgung durch den Notarzt vor Ort wurde der 69-Jährige dann in das Krankenhaus in Sinsheim gebracht.

Am Samstag gab es dann Klarheit: Der Mann war stark betrunken und ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Dabei war er mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen und hatte das Bewusstsein verloren. Die beiden Zeuginnen fanden den lebensgefährlich Verletzten kurz nach dem Sturz und reanimierten ihn, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Laut Polizeibericht hat der 69-Jährige der schnellen Hilfe der beiden Frauen und der Rettungskräfte sein Leben zu verdanken. Er wird weiterhin im Krankenhaus behandelt.

Update: Sonntag, 18. Oktober 2020, 00.30 Uhr