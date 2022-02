Das Interesse an der Zukunft des Marktstandorts in Hilsbach war am Montagabend groß. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim-Hilsbach. Ein Einkaufsmarkt soll dauerhaft im Ort bleiben, idealerweise am Standort in der Marktstraße, bis die Zukunft geklärt und ein künftiger Standort bestimmt und gesichert ist. Diesen erhofft man sich auf einem Privatgrundstück gegenüber des jetzigen Markts. Oder im beabsichtigten Neubau-Mischgebiet Egelhardstal in Richtung Weiler. Beides müsste aber vorher noch beschlossen, aufwendig geplant und erschlossen werden. Drei bis vier Jahre würde so ein Verfahren erfahrungsgemäß dauern, weil in beiden Fällen Bebauungsplanänderungen und eine Anpassung an den Regionalplan erforderlich sind.

Rund 100 Interessierte waren bei der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats, unter ihnen auch Stadträte und Ortschaftsräte aus dem Nachbarort Weiler. Nach dem Bekanntwerden der Schließung des Edeka-Kissel-Markts zum 24. Februar werden dringend Lösungen gesucht, kurz- und langfristige. Denn die bestehende Markt-Immobilie ist in die Jahre gekommen, energetisch nicht auf Höhe der Zeit und mit älterem Inventar ausgestattet. Zwar spricht das Eppinger Investoren-Duo Götz und Wild, dem auch die jetzige Immobilie gehört, von "fünf konkreten Interessenten". Inwieweit diese bereit sind, sich auf eine Zukunft am alten Standort einzulassen – "ohne den Fuß in einem neuen" – ist unklar. Zwar sucht man glaubhaft nach Möglichkeiten; das bewiesen die Eppinger schon mit ihrem Erscheinen bei der Sitzung, als sie offen Rede und Antwort standen und auch von sozialer Verantwortung sprachen.

Klar wurde aber auch, dass die Zeit rennt: Nun hofft man, Betreiber Kissel aus Landau "doch noch für eine Verlängerung" im Ort zu gewinnen, zumindest bis eine Interimslösung gefunden ist – idealerweise, aber nicht zwingend, mit einem Partner, der künftigen Planungen gegenüber offen ist. Und der Versorgungssicherheit bietet, bis diese konkreter werden. Auch um Abwanderung von Kaufkraft in der Zwischenzeit zu verhindern.

Eingefädelt hat das Treffen Ortsvorsteher Martin Gund: Hilsbach versorge als Sinsheims drittgrößter Stadtteil Weiler und andere Orte mit, wachse künftig um ein neues Viertel mit 24 Reihenhäuschen, habe einen Campingplatz mit 700 Stammgästen. Gund zeigte eine Unterschriftenliste und einen Brief für den Erhalt des Markts – gefertigt von Grundschulkindern. Zwar stellt er klar, "dass es schwierig wird, dass alles offen ist, dass wir am Anfang sind"; doch es brauche "Visionen". Mit viel Einsatz und günstigen Bedingungen könnten aus "drei bis vier Jahren vielleicht auch zweieinhalb werden", hofft Gund am Tag danach. Und wiederholt seine Spitze vom Vorabend in Richtung der Regionalplanung, "dass Bürokraten nicht für Bürokraten" da sein müssten, "sondern für Bürger".

Damit meine er "ausdrücklich" nicht die Stadt Sinsheim, deren Abwesenheit Sitzungsgäste teils heftig moniert hatten. Gund wusste "von etlichen Treffen" der Verwaltungsspitze sowohl mit Kissel als auch den Investoren. Oberbürgermeister Jörg Albrecht stehe "voll" hinter der Nahversorgung von Hilsbach. Tatsächlich tue er das; seitens der Verwaltung favorisiere man allerdings "den Erhalt des aktuellen Standort", wie er sagt. Ins selbe Horn stieß am Abend Grünen-Stadtrat Alex Riederer. Eine Neuansiedlung hält er für "ein gewagtes Unternehmen" und will lieber "bestehende Flächen nutzen". Ein Vorgehensmuster im Sinne von "mach’ du hier das, mach du dort das" erlaube der Regionalplan seiner Ansicht nach zurecht nicht.

"Fakt ist: Wir brauchen einen Markt", gab Gund sich kämpferisch. Frust klang im Publikum bisweilen an: Windräder würden "leichter genehmigt" als ein Dorf-Markt; wie umweltfreundlich sei Einkaufen noch, wenn man "für einen Kasten Wasser in die Stadt muss?" Und überhaupt: Wo bekommen die vielen Senioren im Ort bald ihre Sachen her?

"Wieso brauchen wir hier einen modernen Markt?" hieß es, als Parkplatzgrößen und Energierückgewinnung durchdiskutiert wurden. OB Albrecht deutete am Telefon an, es gebe "Beispiele in anderen Stadtteilen für kleine, familiäre Märkte in ähnlicher Dimension".