Von Christian Beck

Sinsheim. 400.000 Euro muss die Stadtverwaltung in Kürze investieren. Und zwar für 150 Meter Straße, die rund neun Monate später wieder abgerissen werden. Denn das Regierungspräsidium besteht darauf, dass die Neulandstraße während der Zeit, in der der Kreisverkehr gebaut wird, ohne Einschränkung befahrbar bleibt. Eine komplette oder halbseitige Sperrung wurde abgelehnt, da es sich um eine Bedarfsumleitung der Autobahn handelt. Deshalb wird voraussichtlich noch in diesem Jahr parallel zur Neulandstraße ein weiterer Straßenabschnitt gebaut. Zweispurig, mit Beleuchtung und allem drum und dran.

Ausschlaggebend sind die Pläne von Kaufland, auf dem sogenannten Edel-Areal einen neuen Supermarkt zu bauen (wir haben berichtet). Um An- und Abfahrt für Kunden wie für die Anlieferung zu gewährleisten, muss jedoch auf Höhe der Gutenbergstraße ein Kreisverkehr entstehen. Bevor der gebaut werden kann, muss aber die erwähnte Umfahrung fertig sein.

Sie soll nördlich der bestehenden Neulandstraße verlaufen, also in Richtung Bahnlinie. Gebaut wird laut Schutz auf den Grundstücken des Tüv sowie auf dem künftigen Kaufland-Gelände. Teilweise sei das Gelände befestigt, teilweise handele es sich um Grünfläche. Fertig soll die Umfahrung im Februar oder März sein. Für den fließenden Verkehr sei die Beeinträchtigung dann „gleich null“, erklärt Baudezernent Tobias Schutz. Für Anlieger, beispielsweise in der Gutenbergstraße, werde eine Zufahrt über die bisherige Autobahnmeisterei geschaffen.

Auch hier geht es offenbar voran: Laut Schutz wurden bereits Verträge für den Kauf des Geländes ausgetauscht. Die Stadt hat seit Längerem Interesse an dem Areal, das momentan noch im Besitz der Bundesrepublik ist. So existiert unter anderem die Idee, dort das neue und dringend erforderliche Feuerwehrgerätehaus zu bauen. Zudem ist es Teil des städtischen Verkehrskonzepts, auf dem Gelände einen Durchstich zur Gutenbergstraße und dem dort in Kürze entstehenden Kreisverkehr zu schaffen. Von dort könnte einmal die so genannte „Querspange“ bis zum Schwimmbadweg realisiert werden.

Das Gelände, auf dem der künftige Kaufland entstehen soll, wurde in der jüngeren Vergangenheit planiert, erste Markierungen sind zu sehen. Eine Baugenehmigung liegt allerdings noch nicht vor. Schutz erklärt vor diesem Hintergrund, dass erste Erdarbeiten im Vorgriff auf eine Genehmigung rechtlich in Ordnung seien, Kaufland jedoch das Risiko trage. Das Unternehmen sei laut Schutz nicht begeistert gewesen, dass die Umfahrung ins Baufeld reiche. Der Bau von Umfahrung und Supermarkt-Gebäude soll sich jedoch nicht ins Gehege kommen. Voraussichtlich Anfang 2020 soll mit dem Kaufland-Bau begonnen werden, mit einer Fertigstellung werde Ende 2020 gerechnet, teilte Anna Münzing von der Unternehmenskommunikation auf RNZ-Nachfrage mit.

Was mit dem Kaufland-Gebäude in der Dührener Straße passiert, steht noch nicht fest. Laut Schutz ist das Gebäude „ziemlich in die Jahre gekommen“. Bestandsschutz gelte nur, wenn dort weiterhin ein Kaufland betrieben wird. Dies ist nicht geplant. Für andere Supermarkt-Ketten gelte der Bestandsschutz nicht. Zudem müsse die Stadt darauf achten, dass sich nicht zu viele Lebensmittel-Einzelhändler in der Stadt ansiedeln, die sich und kleineren Läden im Umland Konkurrenz machen. Der Bebauungsplan sehe dort ohnehin ein Hotel vor.