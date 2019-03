Sinsheim. (pol) Ein kriminelles Duo, das am frühen Montagmorgen nach einem Einbruch gefasst wurde, ist inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Gegen die 20- und 29-jährigen Bulgaren wird nun wegen des Verdacht des Einbruchsdiebstahls ermittelt, sagt die Polizei. Die beiden Männer waren in eine Gaststätte in der Sinsheimer Innenstadt eingebrochen; kurz vor 4 Uhr hebelten sie ein Seitenfenster des Lokals auf und drangen in die Gasträume ein. Dort brachen sie einen Automaten auf und entnahmen das Bargeld. Außerdem ließ das Duo eine Geldkassette mitgehen.

Bei dem Einbruch wurde die Alarmanlage ausgelöst. Daraufhin flüchteten die beiden zu Fuß vom Tatort. Hierbei wurden sie jedoch vom Wirt der Gaststätte beobachtet, der sofort die Polizei verständigte. Die beiden Männer konnten aufgrund der Täterbeschreibung wenig später von einer Polizeistreife in der Südlichen Ringstraße/Dührener Straße unweit des Tatorts festgenommen werden. Die Männer führten neben einem Schraubenzieher auch die Beute des Einbruchs mit sich und wurden nach der Festnahme aufs Polizeirevier Sinsheim gebracht. Nach ihrer Vernehmung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die beiden Männer auf freien Fuß gesetzt.