Sinsheim. (tk) Die Gewitter kamen deutlich später als angekündigt. Und setzten zumindest vorläufig einen Schlussstrich nach der ersten extremen Hitzeperiode im Kraichgau in diesem Jahr mit Temperaturen weit über der 30-Grad-Celsius-Marke und fast erdrückender Schwüle. Als es am Sonntagabend blitzte und krachte, waren in manchem Ort die Blicke sorgenvoll ans Firmament gewandert – nach den Überflutungen vom 6. Juni im Stadtteil Dühren war die Gefahr lokaler Superzellen mit Starkregen in den Köpfen wieder präsent. Allerdings blieb es bei kleineren Schäden, die die Feuerwehren in manchem Stadtteil beschäftigten.

Vehement war das Unwetter dieses Mal auf breiter Front über den Kraichgau gezogen. Ein Video, entstanden in einem der Hochhäuser in Sinsheim-Ost, zeigt dunkle, tiefe Wolken bis in die angrenzenden Landkreise Karlsruhe, Heilbronn und ins Neckartal. Der Sturm reißt an Bäumen und Büschen, gegen 21.45 Uhr fallen große Regenmengen. Der "Tornado", wie ihn manche Wetterprognosen angstvoll-düster angekündigt hatten, kam rund um Sinsheim allerdings nicht zustande.

Nichtsdestotrotz wurden Bäume umgeworfen, mancher Ziegel vom Dach geweht, manche Plane und Abdeckung weggerissen, gingen Blumentöpfe zu Bruch. Um 21.52 Uhr rückt die Eschelbacher Feuerwehr auf die Kreisstraße zwischen dem Ort und Hoffenheim aus. Dort ragte ein größerer Ast auf die Fahrbahn, der von der Truppe entfernt wurde. Wegen des anhaltenden Gewitters unternehmen die Feuerwehrleute eine Kontrollfahrt über Abschnitte der Bundesstraße 292 im Einsatzbereich, an der sie "noch weitere heruntergebrochene Äste" entfernen. Ähnliche Szenen um 22.16 Uhr in Waldangelloch: Dort stürzt ein Baum auf die Klingenstraße.

Mithilfe der Motorsäge wurde das Gewächs "in handliche Stücke gesägt" und die Straße freigeräumt. Nach 45 Minuten meldete sich der Trupp "wieder einsatzbereit auf der Wache". Etwa zeitgleich kippte ein weiterer Baum in der Dr.-Michael-Fischer-Straße in der Sinsheimer Südstadt um – was Einsatz Nummer 114 für die Kernstadt-Feuerwehr in diesem Jahr zur Folge hatte.

Wenig später stürzte ein stattlicher Nussbaum auf einen Feldweg in der Verlängerung des Quellbergwegs, was erst Stunden später bemerkt wird: Ein Fußgänger – ausgerechnet der bekannte Sinsheimer Hobbyfotograf Karl Schramm – ist gegen 5.15 Uhr als Erster an der entlegenen Stelle.