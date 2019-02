Von Tim Kegel

Sinsheim-Ehrstädt. Zoff an der "Hotelroute": Noch hängen nicht einmal alle Schilder, mit denen die Stadtverwaltung im Rahmen ihrer Beschilderungskonzeption auf Übernachtungsmöglichkeiten hinweisen will - schon steht erster Ärger ins Haus.

Grund: Die von Stadtverwaltung, Gemeinderat und einem Planungsbüro erstellte Route führe nur zu einer Auswahl von insgesamt zehn Hotels mit Übernachtungsmöglichkeit. Ein nicht geringer Teil der Häuser sei hiervon ausgeklammert. Im Bergdorf Ehrstädt ärgert sich Markus Jung, seit 22 Jahren Betreiber des Gasthauses Sonne. "Es besteht die Gefahr einer Zwei-Klassen-Gesellschaft", befürchtet er: Während sein Haus auf den grünen Schildern unerwähnt bleibe, sei der örtliche Mitbewerber namentlich ausgeschildert. Dabei lägen Jungs "Sonne" und das Ehrstädter Hotel Kamps "keine 500 Meter" von einander entfernt. "Von Steinsfurt kommend", erläutert Markus Jung, hätten Touristen "keine Chance zu erfahren, dass es in Ehrstädt zwei Hotels zum Übernachten gibt". Eine ähnliche Situation werde auch in Reihen beklagt. "Es gibt weit mehr Übernachtungsmöglichkeiten als die Route aufzeigt", sagt Markus Jung.

Hintergrund Übernachten in Sinsheim können Touristen zur Zeit laut der städtischen Datenbank in 67 verschiedenen Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet. Das Zahlenwerk listet zehn Hotels, fünf Gasthäuser, acht Pensionen und sechs Privatzimmer. Besonders stattlich fällt die Anzahl der Ferienwohnungen mit 38 auf. Die städtische Hotelroute im Rahmen der Beschilderungskonzeption führt mittels grüner Hinweisschilder an zehn Hotels im gesamten Stadtgebiet. Noch sei die Beschilderung allerdings lückenhaft; Sandra Brucker geht davon aus, dass die Arbeiten im März enden. (tk)

Dass es ähnliche Anlaufschwierigkeiten geben könnte, damit hat man im Amt für Tourismus "fast schon gerechnet", räumt dessen Leiterin Sandra Brucker ein. Weil die städtische Beschilderungskonzeption von Anfang an "gut handhabbar, nützlich und übersichtlicher als zuvor" sein sollte, habe man Kriterien erarbeiten müssen. Um Lösungen für sämtliche Beschilderungsarten zu finden - darunter eine Behörden-, eine Park- eine Gewerbe und auch die Hotelroute - habe man mit einem Fachbüro kooperiert. Der Gesamtprozess inklusive Abstimmung mit Ämtern und Gemeinderat habe gut drei Jahre gedauert. Und "Erfahrungswerte aus anderen touristischen Orten genutzt". Soll heißen: "In dem Konzept steckt einiges an Überlegung, es ist in der Praxis bewährt."

Welches Hotel aufs Schild komme und welches nicht, hierüber entscheide zum einen "die Anzahl der Betten", zum anderen solle man mit den genannten Häusern "auch nachts problemlos in Kontakt treten und dann umgehend einchecken können". Grundvoraussetzung für eine Nennung auf den Schildern der Hotelroute seien "25 Betten aufwärts"; das in Ehrstädt explizit genannte Hotel Kamps verfüge über 30 Betten.

Eine Vergabepolitik, durch die "Sonne"-Wirt Markus Jung vor allem kleinere Anbieter benachteiligt sieht, die es - noch dazu in abgelegenen Gebieten wie den Bergdörfern - schwieriger hätten als die Platzhirsche, die ohnehin in jeder Internet-Suchmaschine als erste genannt werden würden. Jungs Gasthaus biete immerhin acht Zimmer mit rund 18 Betten: "Das ist kein allzu großer Unterschied", sagt er.

Das Einchecken zu später Stunde könne Jung "mit einem Zahlenschloss jederzeit sicher stellen"; im Grunde ärgere es ihn am meisten, nicht gefragt worden zu sein: "Wir hätten eine Nennung auf einem Schild an der Route auch bezahlt", ähnlich wie dies auch beim Eintrag auf der Internetseite der "Sinsheimer Erlebnisregion" der Fall gewesen sei. Zwischen einmalig rund 80 und 200 Euro, je nachdem ob mit oder ohne Listung in den gängigen Buchungsportalen, werde hierfür fällig, schildert Jung.

Hoffnung, dass die Beschilderung künftig um kleinere Betriebe ergänzt wird, kann Sandra Brucker nicht machen: "Wir haben niemanden gefragt", erklärt sie die Erstellung der Hotelroute. Die Datengrundlage stamme aus dem Internen Verzeichnis des Amts, das auch als Basis für die städtischen Hotel- und Gaststättenverzeichnisse genutzt werde. Dort weise man auch auf kleinere Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen hin.