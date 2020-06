Sinsheim-Dühren/Hoffenheim. (cba) Da hat sich etwas eingebürgert, das nicht legal ist und sogar gefährlich werden kann; teuer zudem. Radfahrer, die von Dühren den direkten Weg nach Hoffenheim suchen und eine Abkürzung bevorzugen, nutzen momentan gerne die noch unfertige Brücke – die Südhälfte des Gesamtbauwerks – als Unterführung, um am anderen Ende auf die Kreisstraße K4176 von Eschelbach nach Hoffenheim zu gelangen. So sparen sie den weiträumigeren Bogen über die Kernstadt.

Doch hier baut der private Autobahnbetreiber ViA6West. Der Durchlass ist zum Großteil von einem Gerüst blockiert, das sich vom Boden bis zur Decke streckt. Das Bauwerk am Feldweg trägt die Bezeichnung Brücke 700 und verläuft entlang der Baustraße.

"Das Betreten, respektive Durchfahren, ist strengstens verboten", warnt Michael Endres, Pressesprecher des Autobahnbetreibers: "Radfahrer oder Fußgänger, die sich nicht daran halten, handeln grob fahrlässig oder vorsätzlich." Denn das Unterführungsbauwerk der Autobahn A6 zwischen Dühren und Hoffenheim sei noch nicht für den Verkehr freigegeben. Also auch nicht für Radfahrer oder Fußgänger. Ein Baustellenschild sei installiert, auch der Zaun am Brückenende Richtung Hoffenheim signalisiere das Verbot.

Doch die Unterführung scheint als direkte Verbindung zwischen den Ortsteilen zu verlockend und wird ungeachtet ihres Status’ als Noch-Baustelle als direktes Nadelöhr genutzt. Ist das Queren der Unterführung etwa ein Kavaliersdelikt? Endres gibt zu bedenken: Wer das noch unfertige Bauwerk durchlaufe, müsse im Falle eines Unfalls mit Folgen rechnen. Da die Brücke noch nicht freigeben sei, könne dies dazu führen, dass bei einem Unfall die Versicherung des Betroffenen die Kosten für einen erlittenen Schaden nicht übernehme. Und das kann teuer werden.

Gibt es Alternativen? Eine Möglichkeit, um von Nord nach Süd zu gelangen, wäre zwei Kilometer entfernt und führt über die Kreisstraße K4176 zwischen Hoffenheim und Eschelbach. Diese soll aber für den Ausbau eines Traggerüsts an der dortigen Autobahnbrücke am Freitag kurzfristig gesperrt werden. Unterhalb der Brücke geht es Richtung Balzfeld.

Wann die Brücke am Radweg nun fertiggestellt sein soll? Gegen Ende des Jahres, meint Endres. Die anderen Brückenbauwerke und Trassen, an denen ViA6West baut, hätten Vorrang, etwa im Bereich Dielheim, da dort zahlreiche Landwirte und auch Autos von der Baustelle betroffen seien. Zudem sei der Brückenabschnitt am Radweg momentan noch als Baustraße unerlässlich. Jetzt müsse an den Seiten erst die Anschüttung erfolgen, erst dann könne die Fahrbahn, die über die Brücke führen soll, gebaut werden – und die Baustraße könne somit gekappt werden. Und dann könnten auch die Radfahrer ungehindert die Unterführung passieren.

Die Kreisstraße K4176 zwischen Eschelbach und Hoffenheim soll im Bereich des Brückenbauwerks voll gesperrt werden. Die Arbeiten beginnen am Freitag ab 23.30 Uhr und dauern voraussichtlich bis Sonntag, 21. Juni, 23.50 Uhr. Die Umleitung erfolgt über Dühren beziehungsweise Balzfeld und ist ausgeschildert.