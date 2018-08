Von Tim Kegel

Sinsheim-Dühren. Der für das Dührener Dorffest geplante Auftritt mehrerer Stars aus dem so genannten "C-Promi"-Bereich, darunter Opernball-Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner und das Duo "Botox Boys", sorgt für hitzige Diskussionen im Ort und über Dühren hinaus. Nach wie vor herrscht Unsicherheit, ob das aus Regenbogenpresse und privaten Fernsehmagazinen bekannte Aufgebot tatsächlich kommt, selbst Oberbürgermeister Jörg Albrecht sagte kürzlich, dass er sich den Auftritt "nur schwer vorstellen" könne. "Es sind doch eh nicht die Echten" lautet ein Beitrag in einer Diskussion des Fest-Gags auf der Facebook-Seite des TSV Germania Dühren.

Dort hat sich auch Alt-Bürgermeister Helmut Beck eingeklinkt: Seiner Auffassung nach passe der Auftritt "des fünfmal geschiedenen Lugner und der durch Botox-Spritzen ,entfalteten’ Botox-Boys" nicht zu einem "Fest für das Dorf" mit dessen "gemütlich-geselligem Charakter". In der Diskussion melden sich auch Vereins-Aktive zu Wort, wie etwa die frühere Vorsitzende des Dührener Obst- und Gartenbauvereins, Claudia Nagelpusch: "Es tut einfach nur weh", findet sie.

Susanne Egli, früher Pächterin der TSV-Gaststätte sieht "den absoluten Tiefpunkt" des Dorffestes gekommen. Brigitte Hanke, Helferin beim Dorffest, beteuert, weiterhin helfen zu wollen, allerdings hätte man ihrer Ansicht nach "dem Geschmack und den Bedürfnissen der freiwilligen Helfer" Rechnung tragen müssen. Nun allerdings gehe ein "noch nie gehörter" Aufschrei durch den Ort. Der "besondere Charme" des Dorffests werde "empfindlich gestört".

Tatsächlich scheinen Skeptiker und Kritiker der Planung von Vereins-Organisator Peter Batzdorf in der Mehrheit zu sein: "Das könnte das Ende des Dorffests bedeuten", mutmaßt Dr. Dietmar Coors, langjähriger früherer Ortspfarrer und heute Ehrenamtlicher gegenüber der RNZ. Ausgerechnet im Vorfeld des anstehenden 1250. Dorfjubiläums werde ein heftiger Streit unter den Vereinsaktiven riskiert. Mit zahlreichen verärgerten und doppeldeutigen Facebook-Posts reagierte Paul Berno Zwosta, ortsansässiger Künstler, der von einem "Gipfel der Abartigkeit" spricht. Harald Blum, Stadtverbandsvorsitzender der SPD und Dührener, glaubt nicht, "dass das Dorffest dadurch stirbt", hat aber Sicherheitsbedenken: Der Zimmerplatz, auf dem die Fete steigen soll, sei schon bei regulärem Festbetrieb "für Rettungsdienste heikel anzufahren - "was erst bei 1000 Leuten ist, möchte ich gar nicht wissen".

Um Sicherheitsfragen gehe es auch bei einem Ortstermin am kommenden Donnerstag. Dann treffen sich die Organisatoren um Peter Batzdorf und die Heilbronner Agentur "Webjoker" mit Vertretern von Rotem Kreuz, Polizei und Ordnungsamt. Dessen Leiter Werner Schleifer konnte am Freitag nicht versichern, ob das Spektakel wie geplant in der Ortsmitte stattfindet. Sicherheits- und auch Haftungsfragen müssten noch geklärt werden. Zurzeit werde eine Skizze der Örtlichkeit vom Veranstalter erstellt. Ihm in die Hände spielen könnte, dass zwei größere Vereine sich neuerdings nicht mehr am Dorffest beteiligen.

Mit wie vielen Gästen bei dem im Dorffest-Flyer als "Österreich-Event" bezeichneten Auftritt zu rechnen ist, konnten weder Schleifer, noch Veranstalter Batzdorf abschätzen. "Zurzeit wird recherchiert, ob es Erfahrungswerte vergleichbarer Auftritte gibt." Zusätzlich zu Lugner und den Botox-Boys treten Schauspiel-Sternchen Nicole Mieth und Schlagersänger Chris Wolff auf, die ebenfalls ihre Fangemeinde mitbringen dürften.

Unterdessen wurde bekannt, wie es so plötzlich zu dem ungewöhnlichen Auftritt kam: Nachdem die gewohnten Gruppen abgesagt hätten und andere Vereinsvertreter "ausgerechnet einen Alleinunterhalter engagieren wollten", habe Peter Batzdorf sich bei der Ehre gepackt gefühlt, wie er einräumt, und seine Kontakte spielen lassen. Dass er dabei "vielleicht ein bissl impulsiv" agiert habe, auch dies gesteht er Kritikern zu. Doch fragt er auch: "Warum nicht machen, wenn sich die Chance bietet?"

Dührens Ortsvorsteher Alexander Speer meldete sich aus dem Urlaub: Er werde wegen des Auftritts "teilweise persönlich attackiert", und es würden ihm "Freundschaften gekündigt". Die Stange hielt ihm Reiner Schock, örtlicher Schreinermeister. "Den Ball flach halten", sagte er kürzlich. Eine ähnliche Linie fährt Swen Illig, Sinsheimer Polizist, bei Facebook: "Eine Konsequenz", schreibt er, "könnte sein, dieser Veranstaltung einfach fern zu bleiben."