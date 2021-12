Von Christian Beck

Sinsheim. Erneut fließt eine große Summe von der Dietmar Hopp-Stiftung nach Sinsheim: Mit 25 Millionen Euro wird der Neubau eines Teils des Krankenhauses gefördert. Dabei handelt es sich um die bisher größte Baumaßnahme in der Geschichte des Rhein-Neckar-Kreises: Für 100 Millionen Euro soll voraussichtlich ab Sommer 2023 ein Funktionsgebäude entstehen, das den Klinik-Trakt aus den 1950er-Jahren ersetzen soll.

"Die Erweiterung der Klinik in Sinsheim ist wegen der medizinischen Versorgung der Bevölkerung sowohl im südlichen Rhein-Neckar-Kreis als auch in den angrenzenden Landkreisen nötig geworden", erklärt Landrat Stefan Dallinger.

Große Freude: Die Dietmar Hopp-Stiftung fördert den Neubau der Klinik Sinsheim mit 25 Millionen Euro. Dietmar Hopp (2.v.l.) und Landrat Stefan Dallinger (l.) unterzeichneten im Beisein von Heike Bauer, Leiterin der Dietmar Hopp-Stiftung, und GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger die Absichtserklärung über die finanzielle Unterstützung. Foto: Rhein-Neckar-Kreis

In Sinsheim würden immer mehr Patienten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Landkreis Heilbronn behandelt. Die Klinik verfügt über 235 Betten, nimmt im Jahr etwa 13.000 stationäre Patienten auf und versorgt rund 13.000 ambulante Notfälle. Ein besonderer Schwerpunkt ist außerdem die neurologische Fachabteilung, die im Rahmen einer Kooperation mit dem Universitätsklinikum Heidelberg als lokale Schlaganfalleinheit zertifiziert ist.

Dabei ist das Krankenhaus offenbar an seine Kapazitätsgrenzen gelangt: Dies betrifft unter anderem den OP-Betrieb, die Neurologie und auch die Gynäkologie. Kamen dort im Jahr 2015 noch rund 800 Kinder zur Welt, wird nun mit 1500 geplant. Zuletzt stieg diese Zahl auch, weil die Geburtenstationen an den Krankenhäusern in Mosbach und Bad Friedrichshall wegfielen.

Nötig wird der Neubau aber auch, weil große Teile des im Jahr 1958 in Betrieb genommenen Krankenhauses in die Jahre gekommen sind. Neben vielen Mängeln sei auch die Gebäudestruktur komplett überholt, erklärt Rüdiger Burger, Geschäftsführer der Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH (GRN). Hier helfe auch keine Erweiterung. Und eine Sanierung im laufenden Betrieb sei bei einer Klinik belastend für Mitarbeiter wie Patienten, dauere länger und sei ebenfalls teuer, weil die Arbeiten nur in kleineren Etappen erledigt werden können.

Der Neubau soll die Kapazitäten der Notaufnahme zur Verbesserung der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten im Bereich der Notfallversorgung erweitern. Die Geburtshilfe verfügt künftig über fünf statt bisher vier Kreißsäle. Auch ein neuer Zentral-OP mit sechs Sälen und die Erweiterung der Intensivstation sollen umgesetzt werden, ebenso wie die Vergrößerung der neurologischen Abteilung inklusive der Schlaganfalleinheit von 20 auf 30 Betten. Die Gesamtzahl der Betten soll sich laut Burger nur geringfügig erhöhen.

Der Neubau ist auf einem freien Baufeld östlich der Klinik und parallel zum Bettenhaus vorgesehen. Bis Sommer 2022 soll laut Burger die Entwurfsplanung fertig sein. Spätestens nach der Sommerpause 2023 sollen die Bagger anrollen, als Bauzeit rechnet der GRN-Geschäftsführer mit circa zweieinhalb Jahren. Wenn alles fertig ist, werden die ältesten beiden Gebäudeteile, der A- und B-Bau, abgerissen.

Die Gesamtkosten der Neubaumaßnahme liegen insgesamt bei rund 100 Millionen Euro. Die Hälfte davon finanziert das Land Baden-Württemberg, 25 Millionen Euro entfallen auf den Landkreis.

"Mit der Unterstützung der Baumaßnahme in Sinsheim kann meine Stiftung einen wichtigen Beitrag zur modernen Gesundheitsversorgung in meiner Heimatregion leisten, die mir besonders am Herzen liegt", sagt Stifter Dietmar Hopp. Es gehe zum einen darum, die bestmögliche Versorgung der Patienten der Region zu fördern, zum anderen aber auch darum, optimale Arbeitsbedingungen für Ärzte und Pflegepersonal zu schaffen. Beides diene dazu, Menschen zu helfen, die gesundheitlich nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht empfindet die Großspende und die Klinik-Erweiterung als "tolles Signal für unsere Stadt". Man könne sich glücklich schätzen, eine solche medizinische Versorgung vor Ort zu haben.