Von Tim Kegel

Sinsheim. Ein eigens beauftragter "Umzugsmanager" wird der Kraichgau-Realschule dabei helfen, die zahlreichen Interimsquartiere zu beziehen, bevor der Gebäudekomplex ab den Sommerferien aufwendig saniert wird. Der Großteil der Schüler kommt in einem zweistöckigen Containerdorf unter, das auf einem Rasenplatz unterhalb der Schule bei den Sporthallen aufgebaut wird. Der Sportplatz und die Hallen bleiben während der Sanierungszeit nutzbar.

31 Klassen, 800 Schüler, ein ganzes Lehrerkollegium mit seinen Materialien, Technikräume, Bibliotheken sowie die digitale Infrastruktur und die Toiletten wandern ins von der Stadt angemietete Containerdorf: Der Umzug ist eine gewaltige logistische Aufgabe mit tonnenweise Material. "Zum Schluss tragen wir gern auch selbst die Tische raus", sagt Schulleiter Holger Gutwald-Rondot.

Die Stimmung in der Schulgemeinde beschreibt er nach einer kürzlich stattgefundenen Eltern-Information als "gespannte Erwartung"; Kinder und Jugendliche fragten sich: "Wo komme ich hin?" Dass die Fünftklässler geschlossen in einem Trakt des Wilhelmi-Gymnasiums unterkommen und nur der Technikunterricht in die Steinsfurter Schule am Giebel weiter ausgelagert werden muss, freue Eltern und Personal, sagt Gutwald-Rondot: "Der Campus kann zusammenbleiben", dafür ist er auch "dem Gemeinderat dankbar".

Herausforderungen gibt es massenhaft: "Die Wege werden weiter", schildert der Rektor, bei der Unterrichtsplanung müsse dies beachtet werden – 1100 Schulstunden pro Woche gibt es jetzt und auch dann. "Es ist eine Kette", sagt Gutwald-Rondot auch mit Blick aufs Gymnasium, dessen Unterrichtskapazitäten nun mit jenen der Realschule verzahnt werden müssen. Und: Schülern ohne das regionale "Maxx"-Ticket müsse man Fahrkarten für den Weg nach Steinsfurt mit öffentlichen Verkehrsmitteln anbieten.

Teile des Realschulgebäudes – wie der Trakt, den Realschulrektor Holger Gutwald-Rondot im linken Bild zeigt – werden im Zuge der Sanierung abgerissen. Im hinteren Rasen-Bereich des Sportplatzes entsteht eine Interims-Schule in Containern. Foto: Tim Kegel

Das künftige Gesicht der Schule: Gäbe es keine Animation des sanierten Gebäudes mit hellen Weiß-, Beige- und kontrastierenden Grautönen im typischen Neo-Bauhauslook dieser Tage – auf dem Schulhof, inmitten der An- und Um- und Erweiterungsbauten von den 1970er- bis in die frühen 2000er-Jahre wirkt das Geplante auch für den Schulleiter nur schwer plastisch vorstellbar. Er erzählt nach mehreren Treffen mit den Planern von Abrissen und Teilabrissen, von Verbindungen diverser Gebäude und Erweiterung mancher Trakte. Der Eingangsbereich im poppig-schrägen Antlitz der Erweiterungszeit – mit Stahl-Bullaugen in Pink, Zick-Zack-Tür, Blauen und gelben Fensterfronten – wird zum geschlossenen Foyer, hell und mit viel Glas. Teile des hinteren Trakts, wo Schüler Teile des Sichtbetons mit Graffiti bemalt haben, verschwinden zum Teil. Zum Teil werden sie völlig entkernt und von Grund auf neu gestaltet, einhergehend mit einer energetischen Sanierung nach neusten Standards. Eine große Rolle spiele dabei auch – wie meistens – der Brandschutz.

Und so verwundert nicht, dass es Eingeweihten beim Blick aufs Großprojekt in den Ohren klingelt: Die seit mehr als zehn Jahren immer wieder aufs Tapet gebrachte Realschul-Sanierung wird wohl ein "Quasi-Neubau" werden, ein Wort, welches bereits bei der Sanierung der Stadthalle geprägt wurde.

Das kostet: Allein rund 140.000 Euro werden für die Entwässerungsmaßnahmen der Container fällig, die der Gemeinderat in diesen Tagen vergeben hat. Rund 17 Millionen Euro und rund zwei Jahre Bauzeit sind veranschlagt. Letzteres hält Gutwald-Rondot für machbar, weil er sich über andere Projekte des Planungsbüros erkundigt hat. Zur Sache mit dem Geld vermutet er: "Das wird vielleicht nicht ganz reichen."