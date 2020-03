Sinsheim. (jubu) Zu einem Unfall ist es am Montagmittag in der Friedrichstraße gekommen. Ersten Informationen zufolge soll ein Autofahrer in Richtung Weiler unterwegs gewesen sein, als er ein Stoppschild an der Kreuzung zur Steinsbergstraße übersah und damit die Vorfahrt eines Lkw-Fahrers nahm. Es kam zur Kollision, Verletzte soll es keine geben.