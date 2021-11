Sinsheim. (cbe) 16 Bewohner sowie fünf Mitarbeiter des ASB-Heims in der Kernstadt wurden positiv auf Corona getestet. Wie Heimleiterin Dana Kuhnert auf Nachfrage mitteilt, geht es den Bewohnern relativ gut: Sie haben demnach Symptome einer Grippe wie Husten, Schnupfen oder Fieber, manche seien aber auch ganz ohne Symptome. Manche Mitarbeiterinnen gehe es aber nicht gut, sie litten an Atemproblemen. Laut Kuhnert sind darunter Personen, die nicht geimpft sind.

Entdeckt wurde der Ausbruch mittels Schnelltests. Er betrifft zwei der drei Wohnbereiche. Bewohner und Mitarbeiter dürfen nun nicht mehr zwischen den Wohnbereichen wechseln, berichtet Kuhnert. Wie das Virus ins ASB-Heim kam, sei bislang unbekannt.

Um die Bewohner, die alle geimpft sind, macht sich die Heimleiterin wenig Sorgen. Für die Senioren sei der erneute Ausbruch aber ganz schlimm, da sie keinen Besuch mehr empfangen dürfen. Doch Kuhnert gibt sich zuversichtlich: Das Personal sei sehr motiviert und springe für die Erkrankten ein, auch die Angehörigen äußerten Verständnis für die veränderten Rahmenbedingungen. Und es sei positiv, dass Bewohner, die nicht infiziert sind, mit Angehörigen zum Spazierengehen nach draußen dürfen.

Zum viel diskutierten Thema Impfen bei Pflegekräften sagt Kuhnert: "Wir haben eine sehr hohe Impfquote." Und jene, die sich bislang nicht impfen ließen, wollten dies nun nachholen.

In anderen Pflegeheimen in Sinsheim liegen keine Corona-Infektionen vor, teilten die jeweiligen Mitarbeiter auf Anfrage mit. Auf die Nachricht, dass es in einem Heim zu einem Ausbruch gekommen ist, reagierten manche erschrocken. "Wir sind in Hab-Acht-Stellung", sagte Christina Langer vom Katharinenstift. Alle Bewohner und Mitarbeiter würden täglich getestet. Eine berufsbezogene Tagung, die Langer am Donnerstag besuchte, habe aber ergeben: "Es hat viele Heime schon wieder erwischt."

Update: Freitag, 12. November 2021, 18.57 Uhr