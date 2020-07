Passionierte Biker aus Sinsheim, wie Deny Hofmann, schließen sich heute der Protestausfahrt gegen das von der Regierung angeregte Motorrad-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen an. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim/Kraichgau. Ein gigantischer Korso soll es werden: Wenn sich am Samstag Harleys, Rennmaschinen und Enduros auf den Weg nach Stuttgart machen, haben ihre Fahrer eine gemeinsame Mission: Sie wollen Flagge zeigen gegen das vom Bundesrat angeregte Fahrverbot für Motorräder an Sonn- und Feiertagen. Auch die Sinsheimer Biker-Gruppe, die "Ardor Brothers", ist mit dabei. "Das wird ein Riesen-Ding," kündigt Deny Hofmann, Initiator der Ausfahrt, an.

Zum Hintergrund: Motorräder sind ins Visier des Umweltministeriums geraten, und der Bundesrat forderte Mitte Mai in einem Beschluss, dass Motorräder in Zukunft weniger Lärm verursachen dürfen. Die Vorschläge gehen so weit, dass über ein Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen diskutiert wird. Auch will sich der Bundesrat dafür einsetzen, dass die zulässigen Geräuschemissionen aller neu zugelassenen Motorräder begrenzt werden und einen Wert von 80 Dezibel – etwa so laut wie ein Rasenmäher – nicht überschreiten.

Gegen den Vorschlag der Regierung, Kommunen künftig ein zeitlich beschränktes Fahrverbot für Motorräder an Sonn- und Feiertagen zu ermöglichen, wehren sich Biker aus dem gesamten Bundesgebiet. In Hannover haben rund 4000 mit einer Massen-Ausfahrt gegen die neuen Lärm-Regeln demonstriert. Zehn passionierte Motorradfahrer aus Sinsheim zwischen 33 und 53 Jahren schließen sich nun am Samstag dem Korso an, der sich Richtung Stuttgarter Innenstadt bewegen soll. Mit dabei auch Deny Hofmann mit seiner Harley Davidson "Fat Boy". "Wir wollen uns die Freiheit nicht nehmen lassen", unterstreicht der 39-Jährige seine Haltung.

Eine Spritztour in den Schwarzwald, zusammen essen und die Freiheit genießen, sich treiben zu lassen: Dies ginge aus zeitlichen Gründen eigentlich nur am Wochenende, betont Hofmann. Unter der Woche Motorrad zu fahren sei wegen des Jobs und anderer Verpflichtungen keine gute Alternative. "Eigentlich haben wir nur das Wochenende für solche Unternehmungen", erklärt Deny Hofmann.

Er erklärt auch, worum es den Motorradfahrern eigentlich geht: Nicht allein der Ritt auf den Maschinen sei wichtig. In erster Linie gehe es um die Gemeinschaft und um die Unternehmung in der Gruppe: "Wir stehen für Leidenschaft, Emotion und Freiheit – das leben wir auf dem Motorrad aus." Deny Hofmann betont aber auch: "Nachts muss man nicht mehr fahren, das ist klar. Man muss ja nicht den Nachbarn aus dem Bett holen." Den Klang seiner Auspuffanlage kann er daher regulieren. Er sagt: "Wenn ich nach 22 Uhr nach Hause komme, hört das niemand."

Zusammen mit weiteren Bikern aus Sinsheim, der Umgebung und aus Heidelberg, die um das angekündigte Fahrverbot bangen, tun sich die "Ardor-Brothers" am Samstag zusammen und düsen mit dann rund 200 Mann Richtung Stuttgart. Auf dem Weg dorthin gesellen sich an ausgemachten Treffpunkten wie Heilbronn oder Markgröningen, die über die sozialen Netzwerke vereinbart wurden, weitere Biker dazu, die schließlich gemeinsam den Festplatz des Cannstatter Wasen ansteuern. "Dort treffen sich dann alle aus allen Richtungen. Und dann gibt es eine Kolonne Richtung Innenstadt", beschreibt Deny Hofmann das Vorhaben.

Was aber, wenn all das nichts nutzt und das Fahrverbot sich durchsetzt? "Dann wird wohl so mancher sein Motorrad verkaufen müssen – oder sich vorher informieren, mit welchem Bußgeld er rechnen muss, wenn er trotzdem fährt", meint Hofmann.