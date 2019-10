Von Tim Kegel

Sinsheim. Plötzlicher und für viele unerwarteter Wechsel am "Alten Bahnhof 1868": Seit gestern ist die Bahnhofsgaststätte geschlossen - soll aber laut Aushang am 1. November neu eröffnen. Schnell machte die Nachricht die Runde in der Stadt. Zumal mit Ramazan Kahraman genau der Mann auch weiterhin die Fäden in dem Restaurant in der Hand behält, den viele Gäste mit dem Bahnhof in Verbindung bringen. Was ist da los?

Auf Plakaten an der Eingangstür verabschiedet sich ein nicht näher genanntes "Team" und bedankt sich für "fünf wundervolle Jahre". Gleich darunter kündigt Kahraman die Eröffnung eines "Neuen Bahnhofs" an. Lionel Berger, Chef der Eppinger "Palmbräu", welche den Bahnhof besitzt und im Jahr 2011 eröffnet hat, sagt, dass es sich "genau genommen nur um einen Pächterwechsel" handle. Kahraman, nach eigenem Bekunden in der Immobilienbranche tätig, wechsle vom bisherigen Betriebsleiter zum Pächter. Seit dem Jahr 2015 wird Kahraman als Chef des Hauses wahrgenommen.

Er selbst sprach gestern Mittag von "einem veränderten Konzept", welches er an einer der besten Lagen Sinsheims plane. Am "Ende einer Entwicklung", die sich "seit etwa drei Monaten" abgezeichnet habe", habe man sich vom früheren Mitpächter getrennt. "Betriebliche Gründe" seien dafür verantwortlich; sowohl Kahraman als auch Berger wollen nicht in die Details gehen.

Was Kahraman ändern will? Er spricht über den Gebäudezustand, von "Instandhaltung", den Zustand von Böden, Wänden und des Mobiliars sowie von "massenhaft Schönheitsreparaturen", aber auch von "Freundlichkeit des Küchen- und Teilen des Servicepersonals". Eine sechsstellige Summe müsse man in die Hand nehmen. Das rege frequentierte Restaurant mit Bar zeige Abnutzungserscheinungen. Hierzu beigetragen hätten der rege Durchgangsverkehr des Bahnhofs und bei Fußballspielen, aber auch der Barbetrieb mit Konzert- und Discoveranstaltungen an Wochenenden, verstärkt in früheren Jahren. Künftig will Kahraman, der sich auch einen Großteil des Theken- und Küchenteams neu suchen müsse, "kulturell mehr tun". Den Schwerpunkt auf der Speisekarte will er "bei deutsch-italienischer und mediterran inspirierter Küche" setzen.

Trennen will sich Kahraman "vom Angebot einer Shisha-Bar"; immer wieder waren manche Shisha-Bars im Stadtgebiet als Treffs der Sinsheimer Halbwelt ins Gespräch gekommen. Mehrfach hatte die Polizei einzelne davon durchsucht und bei Ermittlungen ins Visier genommen. Kahraman nennt andere Erwägungen als Grund seiner Entscheidung: In den Betrieb einer Shisha-Bar griffen "inzwischen neun Verordnungen" ein, Tendenz steigend. Der Betrieb einer Raucher-Lounge beginne bei Bestimmungen zum Kohlenmonoxid-Meldesystem, zur Abzugs- und Filtertechnik bis hin zur Portionierung und Lagerung des Tabaks und dessen Aromen, hinzu kämen zollrechtliche Dinge: "Das lohnt sich nicht", ist Kahraman überzeugt.

Palmbräu-Chef Berger ist’s recht: "Es freut mich, wenn Herr Kahraman sich gegen den Betrieb von einer Shisha-Bar entscheidet", sagt er. Im Vorfeld habe Berger dies als "starken Wunsch geäußert". Eine Shisha-Bar werde "auch der Wertigkeit der Immobilie nicht gerecht", sagt der Pforzheimer Unternehmer. Was Kahramans Konzept betreffe, zu welchem Berger sein "grundsätzliches Einverständnis gegeben" habe, sei es ihm "Recht, wenn Herr Kahraman noch eine Schippe drauf legt". Die Zahlen würden stimmen, sagt Berger auf Nachfrage: "Der Bahnhof läuft. Er könnte besser laufen. Aber er läuft." Sehr begrüßen würde Berger "eine kreative deutsche Küche", von welcher die Sinsheimer Innenstadt seiner Ansicht nach "mehr vertragen" könne.

Die Bahnhofsgaststätte - vor allem aber deren Umfeld - war im Lauf einer wechselvollen Geschichte immer wieder ins Gespräch geraten: Regelmäßig wurden aus der Bevölkerung und auch im Rahmen von Gemeinderatssitzungen Probleme mit der Sauberkeit angemahnt, woraufhin Stadtverwaltung, Bahn, Gaststättenpächter und -besitzer sich gegenseitig die Schuld gaben (wir haben mehrfach berichtet).

"Ein gepflegtes Anwesen" ist etwas, wofür der künftige Pächter künftig "selbst sorgen" will, wie er sagt. Teil des künftigen Konzepts sei auch, dass man "für einen Hausmeister" sorgen wolle, "der täglich vor Ort ist".