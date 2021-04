Vor allem an Wochenenden und in der Nacht vor Feiertagen trafen sich hier viele Jugendliche und junge Erwachsene. Ein Teil davon sorgte für Lärm und reichlich Müll. Die Stadtverwaltung sperrte den Parkplatz und hat nun eine Benutzerordnung erlassen. Foto: Siegfried Lörz

Von Christian Beck

Sinsheim-Weiler. Rund um die Burg Steinsberg dürfte sich manches ändern. Denn seit diesem Freitag gilt dort eine neue Benutzerordnung. Laute Musik verbietet sie grundsätzlich, von 22 bis 6 Uhr müssen Radio und Co. komplett aus bleiben. Sich dort zu treffen, um Alkohol zu trinken, ist ebenfalls nicht erlaubt, offene Feuerstellen sind auch verboten. Davon betroffen sich auch Wasserpfeifen, häufig als Shisha bezeichnet. Seit mehreren Wochen gilt dort bereits ein Parkverbot von 21 bis 6 Uhr.

Mit Hilfe dieser Einschränkungen sollen Anwohner, die sich über Lärm beklagt hatten, mehr Ruhe finden. Zudem hatten sich einige über große Mengen Müll beschwert, der vor allem nach Wochenenden und Feiertagen auf dem Gelände verteilt lag und von Bauhofmitarbeitern eingesammelt werden musste. "Dringender Handlungsbedarf" hat deshalb bestanden, sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Diese Benutzerordnung, die auch schon in der Nacht zum 1. Mai gilt, gebe der Polizei und dem städtischen Ordnungsdienst nun ein Werkzeug an die Hand, um handeln zu können. Treffen soll dies nur jene, die dort Lärm und Dreck verursachen. Wer sich die Burg tagsüber ansehen möchte, sei selbstverständlich willkommen, betont Albrecht. Das gelte im Übrigen auch für Liebespaare, die dort oben einen romantischen Abend verbringen möchten.

Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene hatten sich abends und nachts gerne rund um die Burg getroffen. Viele kamen nicht aus Sinsheim, einige aus anderen Landkreisen. Die meisten seien dorthin gekommen, um sich gemütlich zu treffen und zu unterhalten, berichten drei Frauen aus Umlandgemeinden, 18, 20 und 23 Jahre alt. Sie erzählen im Gespräch mit der RNZ, dass sich nur ein kleiner Teil daneben benommen hat, beispielsweise die Musik laut aufgedreht hat, obwohl viele andere mehrfach darum baten, leise zu sein. Und die Polizei habe nur sehr halbherzig kontrolliert. "Da gehören schon einmal ein paar verwarnt", findet eine 23-Jährige. Doch nun würden alle über einen Kamm geschoren. "Für 90 Prozent der Leute ist es schade", sagt sie. Und eine 18-Jährige ergänzt: "Schade, dass es so weit kommen musste."

Eine Rolle spiele dabei auch, dass viele Freizeitangebote für Jugendliche und junge Erwachsene Corona-bedingt weggefallen sind: Discos und Clubs sind geschlossen – wenn nun auch das Treffen auf dem Steinsberg kaum mehr möglich ist, werden diese Personen sich andere Treffpunkte suchen, sagt eine 20-Jährige. Das sehe man auf dem Parkplatz an der Badewelt und vor allem auf dem Schwimmbadparkplatz. Dort hatten sich in den vergangenen Wochen Anwohner über Lärm von aufheulenden Motoren beschwert, die Polizei war mehrfach vor Ort.

Dass sich Treffpunkte oft einfach verlagern, ist auch Albrecht bewusst. Wobei alle Beteiligten übereinstimmend berichten, dass sich die Gruppen unterscheiden: Wer sich an der Burg getroffen hat, wollte sich zum Großteil in Ruhe unterhalten, sagt eine 20-Jährige. Auf dem Festplatz seien es hingegen häufig Autoposer. Eine Schnittmenge beider Gruppen gebe es, sagt auch die Polizei, doch sie sei klein. Künftig sollen auch die Treffen auf dem Festplatz eingeschränkt werden, kündigt der OB an.

Doch sollten in Corona-Zeiten nicht ohnehin große Treffen gar nicht stattfinden? "Ich weiß, eigentlich sollte ich mich einsperren", sagt eine 20-Jährige dazu und räumt ein, Gewissensbisse zu haben, wenn sie sich doch mit Freunden trifft. Doch wenn sie nur zu Hause bleibt, "verpasse ich die geilsten Jahre meines Lebens", sagt sie aufgebracht.

Er verstehe, dass es gerade junge wie ältere Menschen ins Freie zieht, weil dies in Corona-Zeiten zu den wenigen Freizeitaktivitäten gehört, die möglich sind, sagt Manfred Wiedl. Als Polizist und Ortsvorsteher von Weiler ist er gleich zweifach von der Angelegenheit betroffen. "Ich war auch mal jung", sagt er mit lachendem Unterton. "Doch es gibt Spielregeln, an die man sich halten muss."