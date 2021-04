In mehreren Arztpraxen in Sinsheim können sich Patienten nun eine Corona-Schutzimpfung verabreichen lassen. Dr. Jürgen Karrer vermutet, dass eine Impf-Auffrischung alle drei Jahre nötig sein wird. Symbolbild: iStock

Von Christian Beck

Sinsheim. Ja zur Corona-Schutzimpfung, aber lieber beim vertrauten Arzt. Zumindest manche Menschen denken so. Seit Kurzem ist es nun möglich, den Pieks in der Arztpraxis zu erhalten. Die RNZ fragte nach, wie es vorangeht.

Es laufe wunderbar, erklärt Michael Ernst, der mit einem Kollegen eine Praxis für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie in der Neulandstraße betreibt. Es sei wichtig, zu erwähnen, dass auch Fachärzte impfen, sagt er. Bei ihm haben sich in den vergangenen zwei Wochen mehrere Patienten mit Multiple Sklerose und anderen neurologischen Erkrankungen die Schutzimpfung geben lassen. "Viele Patienten sagen, dass sie lieber zu uns gehen", berichtet Ernst.

Auch bei Dr. Jürgen Karrer, dem inoffiziellen Sprecher der Ärzteschaft in Sinsheim, ist das Interesse an einer Corona-Impfung groß. Dass er seinen Patienten nun dieses Angebot machen kann, hält er für gut und richtig: "Impfen gehört zu den ureigenen Aufgaben von Hausärzten", sagt er. Dass dies nicht von Anfang an möglich gewesen ist, versteht er bis heute nicht.

Doch sowohl bei Karrer als auch bei Ernst ist die Zahl der Impfdosen, die sie verabreichen können, momentan noch recht gering: 32 waren es bei Ernst in der vergangenen Woche, 50 bei Karrer. In beiden Praxen stehen etliche Interessierte auf einer Warteliste, die nur nach und nach abgearbeitet werden kann. Beide Ärzte berichten, dass ihnen der Impfstoff zugeteilt wird. Auf die Menge haben sie kaum Einfluss, auf die Sorte des Impfstoffs gar keinen. Beide wünschen sich, dass mehr Impfstoff zur Verfügung steht.

"Im Mai soll es besser werden", sagt Karrer zuversichtlich. Dann dürften die Praxen auch auswählen, welche Impfstoffe geliefert werden sollen. Beide Ärzte bestätigen, dass manche Patienten Astra-Zeneca ablehnen. Dem überwiegenden Teil sei es aber egal, womit er geimpft wird, berichtet Ernst.

Dass das Impfen einen zusätzlichen Aufwand mit sich bringt, bestätigen beide. "Können Ärzte dies überhaupt leisten?" fragte ein Arzt, der im Kraichgau lange eine Praxis betrieben hat. "Wenn eine Praxis gut organisiert ist, kriegt man das hin", sagt Ernst. Karrer stimmt zu, erwähnt aber auch, dass er von einigen Praxen in Sinsheim weiß, die nicht impfen, weil sie vor der zusätzlichen Arbeit zurückschrecken. Denn mit dem Pieks sei es nicht getan, es komme noch viel Bürokratie hinzu.

Karrer erzählt, dass er auch Personen geimpft hat, die eine Corona-Erkrankung überstanden haben. Die gängige Lehrmeinung geht davon aus, dass sechs Monate danach ein Schutz vor einer erneuten Ansteckung besteht. Doch wer sich in der 1. Welle angesteckt hat, hat diesen Zeitraum schon überschritten. Wie lange hält eigentlich der Impfschutz? Karrer sagt, dass es hierzu noch keine gesicherten Erkenntnisse gibt. Er vermutet, dass alle drei Jahre eine Impf-Auffrischung fällig ist.

Und wann sind so viele Menschen geimpft, dass die Einschränkungen wieder weitgehend wegfallen? "Das ist eine Frage der Wahrscheinlichkeitsrechnung", erklärt Karrer. Denn es gehe im Wesentlichen darum, wie viele Leute zusammentreffen müssten, damit sich jemand ansteckt. Etwa 80 Prozent sollten für eine sogenannte Herdenimmunität geimpft sein, erläutert Karrer. Ob dies bis zum Sommer schon klappt, sei schwer zu sagen. Doch "bis zum Sommer wird eine erkleckliche Zahl geimpft sein", schätzt Karrer.

Dürfen dann nur jene ins Kino, die schon geimpft sind? Hier sei er zwiegespalten, sagt Karrer: "Ich bin nicht dafür, dass Leute aufgrund einer Eigenschaft anders behandelt werden. Ich befürchte aber, dass es so kommt."