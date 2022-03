Von Tim Kegel

Sinsheim/Kraichgau. Die Gesellschaft wird älter; Angehörige von Pflegebedürftigen sind vielbeschäftigt; die Bürokratie ist überbordend; das Angebot in Sachen Pflege riesig – und kaum überschaubar. Orientierung wollen Städte und Gemeinden bieten und schaffen Beratungsangebote. "Pflegestützpunkt" heißt ein solches in Sinsheim. Das Modell wurde jetzt dem Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss des Gemeinderats vorgestellt.

Ein Türschild suchten Ratsmitglieder bislang vergeblich, eine Sinsheimer Vorwahl in der Telefonnummer ebenso. Das Büro von Alexander Speth und Christian Falk liegt im Gebäude der Landratsamt-Außenstelle in der Muthstraße 4. Speth ist Sozialarbeiter, seit 1992 in der Altenhilfe tätig, in leitenden Funktionen in der Kurzzeitpflege sowie beim Neckar-Odenwald-Kreis. Falk lernte Bankkaufmann, studierte aber Sozialpädagogik, leitete Einrichtungen der Lebenshilfe in Sinsheim. Ihr Auftrag ist es jetzt, ein wohnortnahes, neutrales, barrierefreies Beratungsangebot zu bieten, gerichtet an Ältere, Angehörige und sonstige Ratsuchende in einem Raum von Sinsheim und Angelbachtal bis in die Brunnenregion. Zwei Drittel der Kosten hierfür zahlen die Kranken- und Pflegekassen, ein Drittel übernimmt der Rhein-Neckar-Kreis.

Der Pflegestützpunkt sitzt im Gebäude in der Muthstraße 4. Foto: Kegel

Das Beratungsspektrum umfasst die Themen Pflegegrad, Kurzzeit-, Tages- und 24-Stunden-Pflege, Pflegegeld und Sachleistungen, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, Informationen zur Verhinderungspflege, bei Begutachtungen durch den Medizinischen Dienst und zur Frage, wer Pflegeperson sein kann. Das Duo berät auch über Maßnahmen im Wohnumfeld, bietet Hausbesuche aber auch Online-Beratungen an; sei einerseits "verlängerter Arm der Kassen", habe aber "die Möglichkeit, jemanden intensiv zu begleiten", sagen Speth und Falk. Die Zahl der Beratungen schwanke zwischen "30 bis über 100 pro Monat", es kämen Menschen jeden Alters. Den größten Bedarf an Hilfen sehen sie "im niederschwelligen Bereich". Auch bei "ganz speziellen Anliegen" wisse man weiter, etwa wenn nach einer Begutachtung Widerspruch eingelegt werden soll.

Nach dem Umzug des bisherigen Pflegestützpunkts, der im Rathaus angesiedelt war und nach dessen Wechsel aus Platzgründen auch neues Personal gefunden werden musste, haben Speth und Falk in zahlreichen Zusatzausbildungen weiteres Fachwissen erworben. "Großes Thema" im laufenden Jahr wird es sein, Netzwerke zu bilden, was aufgrund der Corona-Verordnungen bislang verhindert worden war.

Info: Kontakt unter Telefon 06221 / 5222622 oder 07261 / 5222763