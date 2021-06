Sinsheim. (tk) Manchmal muss man die Dinge anders machen. Zu dieser Einsicht kam Landwirt Stefan Frank vom Frankenhof, als er merkte, wie er "immer mehr drauflegen" musste bei der Zucht seiner geliebten Schweine. "Schöne Tiere" würden zu den Schlachthöfen gebracht, die dann je Kilo Gewicht in Größenordnungen von 1,50 Euro, oft auch eines deutlich darunter liegenden "Hauspreises", abrechnen würden. Und Frank machte die Dinge anders, grundlegend. Das ist nun einige Jahre her – und für ihn, für seinen Betrieb, sei der gewählte Weg – langsam und naturnah – der richtige gewesen.

Inzwischen weiden nicht nur Schweine alter Rassen auf den Koppeln am Stadtausgang gegenüber der früheren "Bebeg", sondern auch Freiland-Hühner wollen Frank und seine Familie künftig im Hofladen vermarkten. Die ersten 50 Landhühner gackern auf dem Frankenhof unter freiem Himmel – zusammen mit Schafen, Ziegen, drei Rindern sowie "zwei Gänsen und einem Esel als Wachpersonal".

"Ein Versuch", sagt Frank; die ersten 30 Hähnchen sind reserviert, "wenn’s den Leuten schmeckt, mach’ ich weiter". Den Hühnern gibt er "doppelt so lange Zeit", um zur Schlachtreife heran zu wachsen, sie wirken dann deutlich properer als das meiste Geflügel, das man in Einkaufsmärkten kaufen kann.

Zum Schritt in die Geflügelzucht hat Frank das "Lesen von Testberichten" über Antibiotika-Rückstände in neun von zehn getesteten Supermarkt-Hühnern gebracht. Aber auch der Zuspruch, den sein Fleisch vom Weideschwein bei Kunden erfährt, habe ihn bestärkt. "Schön langsam" – so, wie’s auch bei seiner Tierzucht vor sich gehe – soll der Betrieb wachsen. Die Nähe zu den Tieren, samstags ein paar Worte zu wechseln mit dem Fleischerzeuger, mittendrin, wo die Produkte entstehen, so etwas schätzten die Kunden, schildert Frank. So bekomme man "viel mit" über die Arbeit und die Notwendigkeiten auf dem Hof, die Beziehung zwischen Landwirt und Tier, anstelle eines Turbo-Lebensmittels. "Fünf Steaks für 3,50 Euro" hält Frank zwar für legitim, aber für unzeitgemäß: "Brauch’ ich das?"

Mehrere Standbeine sieht Frank deshalb als Zukunftslösung – in seinem Fall Ackerbau, Fleischerzeugung sowie ein Catering mit regionalen Produkten. Doch als der Partyservice anfing, "richtig gut zu laufen", ging die Corona-Krise los. Wieder musste man einige Dinge anders machen. Im Improvisieren gut geübt, tüftelten Frank und seine Familie an einer neuen Idee, deren Testlauf an diesem Freitagabend geplant ist: Als "Drive in" im "Frankenhof to go" soll es Rinderbraten, Schweinegulasch oder einfach "Spätzle mit Soß’" zum Mitnehmen "in recyclingfähiger Verpackung" geben; ein Selbstbedienungs-Häuschen mit Weideschwein "rund um die Uhr" will Frank parallel dazu eröffnen und an den Verkaufstagen auf dem Hof gelegentlich grillen. Seit Tagen wurde am äußersten Zipfel der Gartenstadt kräftig an Drive-in und Häuschen gebaut. Auch hier kam nichts von der Stange.