Von Christian Beck

Sinsheim. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause soll im Mai wieder Fohlenmarkt gefeiert werden, und zwar klassisch: auf dem Festplatz, mit Rummel, Krämermarkt und Zuchtstutenprämierung, dafür mit keinen Corona-bedingten Einschränkungen. Nur auf einen Umzug werde verzichtet, teilte Oberbürgermeister Jörg Albrecht mit. An manchem wird aktuell noch getüftelt, einiges steht schon fest. Ein Überblick:

> Die Entscheidung für den Fohlenmarkt wurde vor einigen Tagen getroffen, sagt der OB und verweist auf die jüngste Konferenz der Ministerpräsidenten. Denn sollte sich bis dahin nichts mehr ändern, gilt keine 3G-Regelung, auch die Maskenpflicht im Zelt fällt weg. Nur unter diesen Bedingungen sei es möglich, den Fohlenmarkt zu feiern, erklärt Amtsleiterin Sandra Brucker, die momentan mit der Organisation des Fests gut zu tun hat. Denn bei 3G müsste das Gelände abgesperrt werden, um die Besucher kontrollieren zu können.

> Die Eckdaten: Der Fohlenmarkt wird klassisch an Christi Himmelfahrt eröffnet, also am Donnerstag, 26. Mai. Das Programm endet am Sonntag, 29. Mai, der Rummel bleibt bis Montag, 30. Mai. Es ist der 106. Fohlenmarkt, das Fest wurde vor 120 Jahren zum ersten Mal gefeiert, fiel aber wegen der Weltkriege und Corona einige Male aus. Für Donnerstag ist eine Pferdeschau mit Zuchtstutenprämierung geplant. Am Samstag und Sonntag findet der Krämermarkt statt, wie viele Händler kommen, steht aktuell noch nicht fest. Außerdem wird es einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Auf einen Umzug wird laut OB verzichtet, da die Organisation zu kurzfristig wäre und viele Vereine Corona-bedingt weniger aktiv sind, erklärt der OB. Dinah Rottschäfer, Leiterin des Stadtmuseums, stellt außerdem Exponate zum Thema Fohlenmarkt zusammen.

> In der Elsenzhalle wird zum ersten Mal nicht gefeiert, sie ist wegen baulicher Mängel gesperrt. Stattdessen wird auf dem Festplatz ein 40 mal 16 Meter großes Zelt aufgestellt, es bietet laut Brucker Platz für circa 500 Gäste. Zudem ist es der erste Fohlenmarkt auf dem sanierten Festplatz. Die Infrastruktur bezüglich Strom, Wasser und Abwasser sei dort nun deutlich besser, sagt der OB. Doch es ist offenbar auch eine kleine Premiere: Schausteller Willi Lowinger muss alles noch einmal ausmessen, berichtet Brucker. Was den Rummel anbelangt, sind ein Autoscooter, ein Wellenflug, eine Achterbahn, Karussells und Buden zugesagt, zudem ein Riesenrad. Dafür beantragt Brucker gerade die Genehmigung des Luftfahrtsamts, da es in der Einflugschneise des Flugsportrings steht.

> Das Programm im Festzelt steht zu Teilen schon fest: Die Stadtkapelle wird eröffnen, der Musikverein Ehrstädt-Hasselbach hat ebenfalls zugesagt. "Fate" spielt am Freitagabend "Gonzo’s Planet 9" macht den Abschluss am Sonntagabend. Weitere Vereine zeigen Tanz- oder Sportvorführungen. Am Freitagnachmittag ist ein Seniorennachmittag geplant, am Samstagnachmittag Kindertanzen und Kinderdisco.

> Speis und Trank stellen wieder die Metzgerinnung, die Brauerei Heidelberg und Vereine bereit. Letztere seien durchaus froh, sagt der OB: Zum einen sorge dies für mehr Austausch unter den Mitgliedern, zum anderen spüle es Geld in die Corona-bedingt häufig klammen Vereinskassen.

> "Definitiv sportlich" ist die Fohlenmarkt-Organisation laut Brucker, weil sie in viel kürzerer Zeit gestemmt werden muss. Normalerweise beginne sie ein dreiviertel Jahr vor dem Fest. "Aber wir geben nun Gas", ergänzt sie. Dass nun doch gefeiert wird, freut sie, schließlich sei in den vergangenen zwei Jahren viel für den Mülleimer geplant worden. Und auch OB Albrecht sagt, es wäre nicht gut gewesen, das Fest noch einmal abzusagen. Ob Corona bei manchen noch eine Rolle spielt und potenzielle Gäste vorsichtig werden lässt, müsse man sann sehen, sagt Brucker.