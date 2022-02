Sinsheim. (zg) Strahlende Gesichter in der Schule am Michaelsberg in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Stift Sunnisheim: Die Mitarbeiter der Schülerfirma "Midena" überreichten Birgit und Ulrich Baumann vom Naturschutzbund (Nabu) Sinsheim im Beisein von Schulleiter Andreas Pfeiffer eine Spende von 100 Euro.

"Medina" stellt vor allem aus alten Paletten Insektenhotels und Nisthilfen für die unterschiedlichsten Tiere her. Die Schülerfirma, die im Jahr 2020 gegründet wurde, hat sich verpflichtet, mindestens zehn Prozent ihres Jahresgewinns an den Naturschutz zu spenden. Nach dem BUND Dossenheim im vergangenen Jahr durfte sich nun der Nabu Sinsheim über die Zuwendung der Schülerfirma freuen.

Birgit Baumann hatte im Sommer 2021 eine ganze Reihe hochwertig ausgestopfter Tiere aus ihrem Privatbesitz der Schule am Michaelsberg übergeben. Diese bereichern mittlerweile nicht nur den Biologieunterricht, sondern sind aufgrund ihres Standorts im Foyer der Schule immer wieder Treffpunkt für interessierte Schülerinnen und Schüler. Der Kontakt zu Birgit Baumann kam über Christel Uhlemann zustande, die in der Schule am Michaelsberg als ehrenamtliche Lesepatin die Grundschüler unterstützt.

Im Namen des Nabu Sinsheim bedankte sich Birgit Baumann bei den Schülern, die sich mit ihrem Engagement und ihrer Spendenbereitschaft in den Umwelt- und Naturschutz einbrächten, wie sie betonte.