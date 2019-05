Von Christian Beck

Sinsheim-Adersbach. Die Verwaltungsstelle des Bergdorfs zieht um - das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Dazu soll an die Mehrzweckhalle angebaut werden, neben der Verwaltung soll dort auch Platz für den Jugendtreff und Exponate des Heimatmuseums geschaffen werden. Rund 675.000 Euro soll der Anbau kosten. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Mittelstraße, in dem die Verwaltungsstelle bislang untergebracht ist, soll verkauft werden.

> Der Ausgangspunkt: Das Gebäude der Verwaltungsstelle müsste umfangreich modernisiert werden. Ein erheblicher Wasserschaden sorgte für Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und Schimmel. Elektro-, Heizungs-, Wasser- und Abwasseranlagen müssten erneuert werden. 520.000 Euro würde die Sanierung kosten. Zudem besteht kein barrierefreier Zugang, laut Baudezernent Tobias Schutz wäre dieser auch nicht realisierbar. Und Parkmöglichkeiten gibt es allenfalls auf der Straße. Vor diesem Hintergrund hat die Stadtverwaltung eine Alternative erarbeitet.

> Der Anbau an die Mehrzweckhalle sieht rund 220 Quadratmeter Nutzfläche vor. Teile der Zufahrt und des Parkplatzes sollen überbaut werden, neue Pkw-Stellflächen sind vorgesehen. Geplant sind Räumlichkeiten für die Verwaltungsstelle, den Ortsvorsteher und für multifunktionale Nutzung im Erdgeschoss. Einige Exponate des Heimatmuseums sollen im Empfangs- und Wartebereich ausgestellt werden. Der Jugendtreff soll auf 65 Quadratmetern im Obergeschoss untergebracht werden. Im Gebäude in der Mittelstraße befand sich dieser im Erdgeschoss, konnte aufgrund von baulichen Mängeln aber seit Längerem schon nicht mehr genutzt werden.

> Weitere Vorteile des Anbaus sind laut Schutz eine Verbindung zur Halle. Die Toiletten sollen so für Besucher des ganzen Komplexes nutzbar sein; eine Toilette für Menschen mit Behinderung ist ebenfalls vorgesehen. Darüber hinaus benötige der Anbau keine eigene Heizung, er wäre barrierefrei zu erreichen, Parkplätze gibt es an der Halle ebenfalls.

> Der Zeitplan: Spatenstich und Rohbaubeginn sind laut Schutz noch in diesem Jahr geplant. Ende des kommenden Jahres oder Anfang 2021 soll das neue Bürgerzentrum fertig sein.

> Das denkmalgeschützte Gebäude soll verkauft werden - dafür haben sich Ortschafts- wie Gemeinderat ausgesprochen. Das Gebäude ist laut Schutz "wunderschön und ortsbildprägend", vor diesem Hintergrund mahnten manche Räte, das Gebäude nur in gute Hände abzugeben. Oberbürgermeister Jörg Albrecht sieht hier kein Problem: Der Kauf eines solchen Gebäudes sei für Privatpersonen steuerlich sehr interessant. Zudem hätten weitere Verkäufe in anderen Stadtteilen bereits gezeigt, dass diese Variante funktioniere.

> Der Gemeinderat befürwortet wie die Verwaltung den Anbau. Annerose Hassert (Aktiv für Sinsheim) sprach von einem "tollen Konzept". Rohrbachs Ortsvorsteher Friedhelm Zoller (CDU) hält dies für den richtigen Weg: In Rohrbach werde die Verwaltungsstelle nach dem Neubau mit barrierefreiem Zugang von älteren Bürgern gut angenommen. Und Adersbachs Ortsvorsteher Alexander Hotz spricht von einem "tollen Bürgerzentrum", das künftig am Ortseingang entstehe. Mehrere Räte wiesen aber auch darauf hin, dass es sich um eine teure Angelegenheit handele.