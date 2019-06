Seit 1970 arbeitet Irene Deck in der Bücherei Doll von Klaus Gaude, heute ist ihr letzter Arbeitstag. Das Traditionsgeschäft ist typisch für den alten Einzelhandel in der Bahnhofstraße. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Ein typisches Sinsheim-Gefühl ist der Morgen in der Bahnhofsstraße. Die Gesichter, die man sieht, die Menschen, ja die Tiere sogar, denen man begegnet, sind oft die gleichen. In den Cafés und Bars, in den kleinen Läden, beim Blick in Hinterhöfe, Seitentüren. Es hat was Intimes. Es ist ihr Wohnzimmer.

Von diesem Biotop Bahnhofstraße nimmt Irene Deck Abschied, und zwar genau heute. Die Frau mit dem Pagenschnitt, ihrer Brille und dem freundlichen Lachen ist das Gesicht schlechthin der Buchhandlung Doll. Seit dem späten 19. Jahrhundert existiert das Geschäft in Sinsheim, seit den 1930er-Jahren in der Bahnhofstraße 17 - und seit 1970 mit ihr, Irene Deck. "Schon als Fünftklässlerin" habe sie gesagt, dass sie "irgendwann einmal dort arbeiten" möchte; als junge Frau gelang ihr das. Klaus Gaude, heute Inhaber und Chef des Traditionsgeschäfts - ihn sah sie zur Welt kommen und aufwachsen. Gaude ist Jahrgang 1979.

Es sei "ein Empathie-Beruf", sagt Gaude über die Arbeit in der Buchhandlung Doll; da sei er ganz bei Richard David Precht. Der Publizist und Philosoph sagt, dass künstliche Intelligenz persönliche Ansprache, Zuhören, Betreuen und Beraten niemals ersetzen könne. Nach Höhen und Tiefen laufe die Buchhandlung nicht nur wegen zusätzlich erschlossener Nischen und trotz starker Online-Konkurrenz ganz gut. Kunden wollen Menschlichkeit - so erleben es Gaude, Irene Deck und ihre beiden Kolleginnen Tag für Tag im Bahnhofstraßen-Biotop.

Dafür sprechen die Beutel voller Ringgummis. Ein Kunde bringt sie viertel- oder halbjährlich ins Geschäft zurück. Dazu muss man wissen, erzählt Irene Deck, dass manche ganz bewusst ihre Fernsehzeitung über die Buchhandlung abonnierten, "um sie im Geschäft abzuholen". Manche von ihnen hätten ihr "Heftl" dann gern im Umschlag wegen der Eselsohren, die anderen bevorzugten "die gerollte Variante" - in Form gehalten mit Ringgummis. Diese ins Geschäft zurück zu bringen, manchmal mit etwas Schokolade oder einer Tüte "Mürbs" vom Bäcker, sei fast schon so was wie ein Ritual.

Die Stockrosen hat Gaudes Großvater gesetzt. Foto: Tim Kegel

In Erinnerung geblieben ist Irene Deck, die in Dühren lebt, Schönes, Rührendes und Schrulliges aus Jahrzehnten in der Buchhandlung: Wie etwa die Kundin, die zur Tür herein kommt, um ein Messer bittet, einen Kopf Blumenkohl auspackt und anfängt, ihn zu schälen. Viele Jahre sei dies nun schon her. Besonders gefällt es ihr, wenn Schulkinder sie und Kollegin Elke Binder auf der Straße wiedererkennen und Hallo sagen. Immer am Welttag des Buchs geht die Buchhandlung Doll zur Leseförderung an die Schulen. Einstige Schüler gibt es auch, die heute mit deren Kindern bei Doll einkaufen. Die Themen Kinder, Jugend, Belletristik und Sachbuch liefen seit Jahren am besten. Und so ganz zuende geht das Verhältnis zwischen Irene Deck und Klaus Gaudes Laden dann doch nicht. Fachbesucher-Tickets für die Frankfurter Buchmesse sind schon geordert. Eine altgediente Truppe, sagt Gaude, "ist ein Pfund, mit dem man wuchern kann".

"Aber mal ein halbes Jahr lang gar nix", das ist es, was Irene Deck vorschwebt. "In den Tag reinleben, oder mit dem Schiff die Ostsee entlang." Gaude steht im Innenhof. Stockrosen blühen, die sein Großvater gepflanzt hat. "In der Bahnhofstraße", sagt er "gehst du einfach nicht so schnell verloren."