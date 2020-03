Von Tim Kegel

Sinsheim. Szenen wie eine ausgelassene Party am Steinsberg, Treffs zahlreicher Jugendlicher in der abendlichen Innenstadt – und eine insgesamt "ausgehfreudig" wirkende Bevölkerung zu Zeiten der sich immer mehr verschärfenden Corona-Krise: Dies alles gab den Ausschlag. Am Donnerstagvormittag wurde bekannt, dass in den 54 Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis nun auch die Innen- und Außenbewirtschaftung der Gastronomie untersagt wurde. Das bedeutet: Gaststätten wie das Gasthaus Linde, das "Quint’s", der "Neue Bahnhof", das "Pizza Pasta" und nahezu alle anderen rund um Sinsheim sind ab heute dicht.

Die Einschränkungen sind weitreichend – quasi von der Beerdigung bis zum Camping – und fußen auf Vorgaben der Landesregierung zum Bevölkerungsschutz: Untersagt sind Ansammlungen von mehr als zehn Personen; Versammlungen sind anmeldepflichtig. Es gibt unter anderem eine Deckelung von Versammlungen mit Ausnahmegenehmigung auf 30 Personen, etwa bei der Öffnung von Friedhofskapellen für Beerdigungen. Der Betrieb von Sonnen-, Nagel- und Kosmetikstudios ist genauso unter Strafe verboten wie Camping- und Mobile-Home-Anlagen.

Die Schließung von Gaststätten bedeute "einen harten Schritt, den wir gehen müssen", sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht in einer Pressemeldung, die auch zahlreiche weitere Bürger- und Oberbürgermeister des Kreises unterzeichnet haben. Die Verfügung treffe Sinsheim "extrem". Der Schutz der Bevölkerung lasse "keine andere Entscheidung zu".

Weiterhin öffnen dürfen dem Beschluss zufolge nur Gaststätten, aber auch Mensen, Personalrestaurants und Kantinen soweit diese "ausschließlich ein Mitnahmeangebot", einen sogenannten "Take away" eingerichtet haben. In Sinsheim träfe dies ausschließlich auf mehrere Imbissbuden zu.

Bis zuletzt hatten sich die Sinsheimer Gastronomen kreativ im Umgang mit der veränderten Situation gezeigt. Im Gasthaus "Linde" etwa wurde die Außenbestuhlung weitläufiger angeordnet. Im "Neuen Bahnhof" wurde eine Besucher-Höchstgrenze mit Personen- und Telefonnummern-Verzeichnis erprobt. Die für knapp zwei Tage gültige Sperrstunde um 18 Uhr war weitestgehend eingehalten worden. Unter den Gastronomen galt es jedoch spätestens seit der Schließung der Straßencafés zu Beginn der Woche nur als eine Frage der Zeit, bis weitreichendere Verbote kommen.

Doch noch scheint die allgemeine Gefahrenlage nicht zu allen durchgedrungen zu sein, bestätigt auch Jörg Albrecht: Wie aus Verwaltungskreisen hervorgeht, wurde am späteren Mittwochabend eine Spontan-Fete auf der Burg Steinsberg aufgelöst. Zwar wurde nicht von einer exzessiven "Corona-Party" gesprochen, wie sie in manchen Städten Europas gefeiert wurden. Trotzdem feierten und tanzten bis zu 130 vorwiegend jüngere Leute auf dem Vulkankegel. Nachdem das Ordnungsamt von der Sache Wind bekam, wurde die Versammlung aufgelöst. Die Polizei wurde hinzugezogen, sprach aber von "gesitteten Verhältnissen".

Es mangele an Einsicht, sagt Albrecht. Die Vorgaben von Regierung und Wissenschaft würden "von zu wenigen registriert"; es mangele, gerade auch bei jüngeren Teilen der Bevölkerung, "an der Kenntnis der aktuellen Nachrichten". Albrecht appelliert: "Wenn das jetzt nicht greift, wird es Ausgangssperren geben."