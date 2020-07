Sinsheim. (pol/mare) Die Polizei hat am Dienstagvormittag eine 44-jährige Frau verhaftet, die wohl Teil einer Bettel-Bande ist. Sie hatte mit einer Komplizin zuvor eine 97-jährige Frau bestohlen, wie die Polizei mitteilt.

Die 44-Jährige war demnach gegen 10 Uhr mit einer 43-jährigen Begleiterin in der Uhlandstraße unterwegs und klingelte an Haustüren, um nach Geld zu betteln. Die 97-jährige Frau gab den Frauen an der Haustür zunächst fünf Euro aus ihrem Geldbeutel. Das nutzte die 44-Jährige aus, um in das Scheinfach des Geldbeutels zu greifen und einen Zehn-Euro-Schein zu stehlen. Dann flüchteten die Frauen.

Die bestohlene Seniorin wandte sich an eine Nachbarin, die die Polizei verständigte. Bei der Fahndung fanden die Beamten die beiden Frauen ganz in der Nähe. Die 44-Jährige wurde festgenommen, da auf sie die Beschreibung exakt zutraf. Es stellte sich heraus, dass sie der Polizei bereit wegen weiteren ähnlichen Fällen bekannt war. Später wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bereits gegen 9 Uhr waren einem Anwohner in Sinsheim-Ost zwei Bettlerinnen aufgefallen, der er der Polizei meldete. Die Frauen wurden kurz danach von einer Streife in der Longué-Straße kontrolliert. Straftaten wurde den Frauen im Alter von 22 und 51 Jahren aber nicht nachgewiesen. Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass sie gemeinsam mit den beiden anderen Frauen auf Betteltour waren.

Die Polizei rechnet mit einem weiteren Auftreten dieses Quartetts sowohl in Sinsheim als auch in anderen benachbarten Gemeinden.