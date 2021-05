Sinsheim. (cba) Goethe, Schiller und Lessing sind in fast jeder Stadt zu finden. Aber wie oft gibt es etwa die Mascha-Kaléko-Straße oder den Jana-Austen-Platz? Nur wenige Frauen sind auf den Schildern verewigt – in Sinsheim vielleicht sogar noch weniger. Das räumt auch Sebastian Falke ein, der Leiter des Amtes für Stadt- und Flächenentwicklung bei der Stadtverwaltung.

Ein Ungleichgewicht das der Sinsheimer Gemeinderat bereits vor 13 Jahren thematisiert hatte. Die Auseinandersetzung mit weiblichen Berühmtheiten in Geschichte, Musik, Kunst oder Literatur hat im Jahr 2008 den Weg geebnet für die Clara-Schumann-Straße nahe der GRN-Klinik; 2009 wurde die Annemarie-Renger-Straße beim alten Sportplatz in Rohrbach getauft.

Seither hat sich nicht mehr viel getan. Amtsleiter Falke sagt, die Entscheidung für neue Straßennamen müsse nun einmal nicht alle Tage getroffen werden; bei deren Benennung orientiere man sich oft an lokalen Gegebenheiten, am Gewann etwa oder an nah gelegenen Örtlichkeiten. Eine Tabelle aus Falkes Amt zeigt die Ausrichtung an der Geografie, an Fixpunkten und prominenten Erhebungen wie "Am Ilvesbach", der Bahnhofstraße, der Straße "Am Deich" oder auch der "Badewelt". Gern bemüht wird auch die Botanik, etwa in der Ahornstraße in Hoffenheim oder beim Waldangellocher Akazienweg; in Weiler gibt es – ohne konstruierbaren Lokalbezug – eine Edelweißstraße. Namen, wie es sie in so gut wie jeder Stadt gibt.

Kaum anders bei allem, was fliegt und singt: Eine Vogelsangstraße gibt es in Waldangelloch, den Finkenweg in Hoffenheim, den Gänsacker in Hasselbach. Die Tierwelt ist auch anderweitig stark vertreten, etwa mit einer Froschbergstraße, ebenfalls in Hasselbach, oder – etwas modifiziert – dem Steinsfurter Froschwiesenweg.

586 Straßennamen zählt Sinsheim, manche heißen seit Jahrhunderten so. Auf neue Erschließungen gehen dagegen die Straßen "Im Kirchgrund" in Eschelbach, "Im Vorderen Tal" oder "Im Bruch" in Hoffenheim zurück, entstanden im Jahr 2017. Ähnlich aktuell – dann jedoch erneut "tierisch": der Hummelbergring aus dem Jahr 2015, wieder in Waldangelloch. Und als es vor drei Jahren in Eschelbach neues Bauland gab, entstand der Fritz-Arlt-Weg; als Reminiszenz an die "Ortsvorsteher-Legende" beim Dorffest im Beisein von Oberbürgermeister Jörg Albrecht fröhlich getauft.

Also wieder ein Mann. Lediglich drei weibliche Namen sind in Sinsheim zu finden. Und dies auch nur mit gutem Willen, etwa wenn man zur Annemarie-Renger- und zur Clara Schumann-Straße den im Jahr 2010 entstandenen "Annagrund" hinzuzählt. Sie alle liegen übrigens – in der Kernstadt.

Schwergewichtige Komponisten gibt es zuhauf: Beethoven, Mozart oder Bach. Auch Carl Benz und die hiesige Unternehmerpersönlichkeit Eberhard Layher haben ihren Ehrenplatz auf Schildern. Neben Dichtern und Literaten in großer Zahl: Eichendorff, Gottfried Keller, Hölderlin, Kästner, Kleist, Thomas Mann, Gerhard Hauptmann und natürlich Goethe. Philosophen wie Leibnitz, Lessing oder Nietzsche schließen sich an. Und auffallend viele, die mit Vornamen Ernst heißen: Ernst Ziegler, Ernst Geiser, Ernst Wengenroth. Voller Ernst – und lediglich übertroffen von sechs "Friedrichs".

Eine Sinsheimer Eigenheit ist auch die Nennung von Doktortiteln: Man sieht’s in der Dr.-Eschle-, Dr.-Michael-Fischer-, und der Dr.-Bell-Straße. Ein Phänomen, das inzwischen auf Bauwerke übergreift – gesagt sei hier nur: Dr.-Sieber-Halle.

Dass der "Kronprinz" in Steinsfurt aufs Schild gehoben wird – der Sohn des Alten Fritz blieb hier schließlich "dem Vaterland erhalten", wie es heißt – ist irgendwie logisch: Nicht minder, dass die Zufahrt zum Bundesligastadion an Mäzen Dietmar Hopp erinnert. Luther oder Melanchthon? Selbstverständlich.

Trotzdem: "Die Frauen sind deutlich unterrepräsentiert", muss auch Amtsleiter Falke beim Scrollen durchs Verzeichnis feststellen. Doch warum nicht eine Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße? Oder Hildegard von Bingen, die gar als Heilige verehrt wird? Die Dichterinnen, Denkerinnen, Philosophinnen, Reformatorinnen oder Musikerinnen hatten’s lange Zeit nicht leicht. Und anderswo dann vielleicht leichter als in Sinsheim.

Ein Anfang ist mit Pianistin Schumann und Politikerin Renger gemacht. Aber irgendwie geht’s dann wieder von vorn los: Ein künftiges Baugebiet in Ehrstädt – wie heißt es? – "Heinzengrund".