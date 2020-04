Einmal geht’s noch: Am heutigen Samstag endet die Blutspendeaktion in der Dr.-Sieber-Halle – Abstand zu halten, ist hier überhaupt kein Problem. Foto: Christopher Benz

Sinsheim. (bz) Heute wird noch einmal ein halber Liter Blut pro Person abgezapft, zufrieden ist man beim Kreisverband des Roten Kreuzes Rhein-Neckar schon jetzt. Von Montag bis Donnerstag zählte Verbandspräsident Jürgen Wiesbeck 336 Blutspenden, worüber man "sehr glücklich" sei. Am heutigen Ostersamstag ist von 10 bis 14 Uhr der Endspurt in der Dr.-Sieber-Halle angesagt. Hierzu hätten sich erneut viele angemeldet.

Die rund 30 Helfer müssen dabei sehr strenge Hygiene-Vorschriften einhalten. Glücklicherweise steht dem Roten Kreuz dafür die weitläufige Dr.-Sieber-Halle, in der momentan keine Veranstaltungen stattfinden dürfen, schon seit einer Woche zur Verfügung. "In einer kleinen Halle könnten wir die Vorgaben nicht einhalten, wir müssen schließlich dafür sorgen, dass genug Abstand zwischen den Personen hergestellt ist", veranschaulicht Wiesbeck.

Das Verhalten der Spender hätte diese Woche nicht angebrachter sein können, sagt er: "Die Menschen sind sehr diszipliniert und helfen optimal mit, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten." Um die Abstände bei den verschiedenen Schritten von der Anmeldung bis zur Erholung nach der Spende einzuhalten, wurden die Termine nur nach Reservierung vergeben. Dies habe über eine Telefon-Hotline und einen Online-Kalender problemlos funktioniert, ebenso der Ablauf vor Ort. Das geschulte Helferteam kümmerte sich ausgiebig um jeden einzelnen Spender und fragte in diesem Zuge auch ab, wer sich wann das letzte Mal im Ausland aufgehalten hat.

Dank der Reservierungen gingen die Spenden in der Regel sehr flott über die Bühne. Anmeldung, Fragebogen ausfüllen, Hämoglobinwert testen lassen, Arztgespräch und die Halbliter-Spende waren für erfahrenen Spender in knapp 25 Minuten zu schaffen.

Für den DRK-Kreisverband ist es die zweite Spendenaktion hintereinander gewesen, die über eine komplette Woche stattfand. Letzte Woche wurde fleißig in Leimen gespendet.

"Momentan werden in den Krankenhäusern nicht weniger Blutkonserven als sonst auch benötigt", erläutert Wiesbeck, folglich sei es genauso wichtig, Blutspenden zu gewährleisten, "und das aktuell eben in diesem Rahmen, um Terminreservierungen machen zu können."

In der kommenden Woche zieht der Kreisverband Bilanz und entscheidet den Ort, an dem die nächste Spende stattfinden soll. Dann setzen Wiesbeck und seine Mitstreiter wieder auf viele Erstspender, von denen es in Sinsheim an den ersten vier Tagen 50 Stück gab.

"Wir brauchen die Erstspender, da viele regelmäßige Spender langsam aber sicher in ein Alter kommen, in dem sie nicht mehr dürfen", sagt der Präsident des Kreisverbands und hofft weiterhin auf die Unterstützung junger Personen.

Dass in Sinsheim 50 von 336 Menschen das erste Mal Blut gaben, sei eine sehr positive Zahl und stimme das Rote Kreuz zuversichtlich für weitere Blutspende-Termine.