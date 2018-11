Von Günther Keller und Frank Enzenauer

Sinsheim. Als sich am Dienstagvormittag noch lange Schlangen vor den Kassenhäuschen der Rhein-Neckar-Arena gebildet hatten, war das "Highlight-Spiel" der TSG Hoffenheim gegen den FC Liverpool längst ausverkauft. Nachdem Dauerkartenbesitzer erstes Zugriffsrecht genossen, hatten sich binnen weniger Stunden TSG-Mitglieder die äußerst begehrten Tickets für das Qualifikationshinspiel zum Erreichen der Gruppenphase der Champions League am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) gesichert. Der freie Verkauf musste gestoppt werden. 25.568 Fußballfans dürfen sich auf die Partie des Bundesligavierten gegen die legendären "Reds" mit Coach Jürgen Klopp freuen, gemäß Uefa-Regularien dürfen nur Sitzplätze angeboten werden. Normalerweise hat die Rhein-Neckar-Arena ein Fassungsvermögen von 30.150 Zuschauern.

Kurz nach 10 Uhr kam in der Menge vor den Ticketschaltern der Rhein-Neckar-Arena Unruhe auf. "Es gibt noch 500 Karten", hatte jemand per Smartphone von der Homepage der TSG Hoffenheim erfahren. Nicht nur dem Neckargemünder Philipp Mommsen, der zu diesem Zeitpunkt ziemlich hinten in der Schlange stand, schwante nichts Gutes: "Das reicht nie und nimmer". Und tatsächlich: Wenige Minuten später hieß es "Ausverkauft". Das Kartenkontingent für das Hinspiel der Blau-Weißen gegen die "Reds" aus Liverpool war am Dienstag im Handumdrehen weg. Dauerkarteninhaber und Clubmitglieder, die das erste Zugriffsrecht hatten, ließen nichts mehr für den freien Verkauf übrig - und gingen selbst teilweise leer aus.

Gut, wenn man einen wie den Gemminger Heinz Brehm in der Familie hat. Der Rentner wurde von seinem Sohn nach Sinsheim geschickt, nachdem der Junior gemerkt hatte, dass der Online-Verkauf klemmt. "Der Shop ist wegen zu starker Nutzung vorübergehend nicht erreichbar", teilte der Club via Internet. Und so reihte sich Opa Heinz brav in die Schlangen vor den sechs Ticketschaltern ein. Dort stand Jutta Stier, ihres Zeichens Sinsheimer Schuldekanin und eingefleischter TSG-Fan, schon eine Stunde - bis der begehrte Papierausdruck durch den Ausgabeschlitz des Verkaufscontainers kam. Reihe 37 im E-Block - das war nicht gerade ein Wunschplatz. "Das zeigt auch, dass nicht mehr viele Karten zu haben sind", erahnte Jutta Stier. Tatsächlich: Eine Viertelstunde später ging der Rollladen am Schalter runter. "Das war wie beim ersten Heimspiel gegen Bayern in der ersten Bundesligasaison", fühlte sich Hans-Dieter Rickert an alte Zeiten erinnert.

"Immer im Stadion" ist der Binauer Rudolf Kowanek, der im Block C seinen Stammplatz hat. Das "Hammer-Spiel" gegen Liverpool, für das maßvolle Preise von 31 bis 36 Euro verlangt wurden, wollte er natürlich nicht verpassen und stand deshalb gestern früher auf als sonst. Und wie es der Zufall wollte: Er ergatterte eine Karte im C-Block. Andere hatten weniger Glück - und gingen gestern leer aus. Mancher ärgerte sich deswegen über die Vorverkaufsmodalitäten. "Bis du reinkommst, sind die Karten weg", schimpfte David Wittwer über den Verkauf via Internet. Der Online-Handel sei schon vor dem angekündigten Beginn um 9 Uhr freigeschaltet worden, dann angesichts der immensen Nachfrage in die Knie gegangen. Wer pünktlich einloggte, habe das Nachsehen gehabt, hieß es.

"Wir hätten das Stadion drei Mal voll bekommen", beschreibt TSG-Pressesprecher den Run auf die Karten für kommenden Dienstag. Da die allermeisten der 15.000 Dauerkarteninhaber in einer ersten Stufe ihre Plätze für die CL-Quali umwandelten, sei schon klar gewesen, dass wohl nicht noch alle 8000 Clubmitglieder trotz einer Höchstabgabe von zwei Tickets hätten bedient werden können. Kliem: "Es ist immer schade, wenn jemand keine Karte bekommt." Aber es stünden nun mal nur 26.000 Plätze zur Verfügung.

Gleich nach offiziellem Ladenschluss lief unterdessen das Geschäft auf dem "Zweitmarkt" an: Auf Ebay und in anderen Verkaufsforen wurden Tickets teilweise im Sechser-Pack angeboten. Die Einzelpreise gingen bereits über die 300-Euro-Marke. Die TSG, so berichtete Kliem, habe ein Auge auf den Schwarzhandel geworfen. In Fankreisen wurden gestern bereits harte Maßnahmen gegen "Abzocker" gefordert: Es müsse möglich sein, die Weiterverkäufer unter den Mitgliedern zu identifizieren. "Sperren und rauswerfen" sei dann angebracht.

Die Stadt Sinsheim plant am Abend des 15. August ein Public Viewing. Das ZDF überträgt das Spiel aus dem Stadion am Technikmuseum live.

Fürs Rückspiel am 23. August (20.45 Uhr) an der Anfield Road erhält die TSG Hoffenheim rund 2400 Eintrittskarten. Der Bundesligist will noch bekannt geben, wie man diese Tickets erhält.