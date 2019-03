Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. Einmal mehr stand der geplante Sporthallen-Neubau im Mittelpunkt einer Gemeinderatssitzung in Siegelsbach, doch selten wurde so ausführlich diskutiert wie bei der jüngsten Versammlung. Grund hierfür waren die Ergebnisse aus der Nutzerbeteiligung, die zusammen mit den Kindertagesstätten, der Schule, Sportvereinen und Gemeinderäten im Januar stattgefunden hatte. Die Wunschliste für das Vorhaben war lang: Ein Bodenbelag, der auf Ballsportarten ausgelegt ist, abschließbare Vereinsschränke, eine Lichtsteuerung, ein Multifunktionsraum, ein Trennvorhang und mehr Raumhöhe - sieben statt wie bisher geplant 5,60 Meter - waren die wesentlichen Punkte.

Vor allem der letzte Punkt, die Raumhöhe, entfachte eine Diskussion. Die Verwaltung schätzte den Nutzen zwar als positiv ein, doch es überwogen die negativen Aspekte. Zum einen würde die Halle rund 105.000 Euro teurer werden. Des Weiteren gebe es keinen Volleyballverein, der von der Halle unmittelbar profitiere. Ebenso sei die Gesamthöhe des Neubaus von dann mehr als zehn Metern städtebaulich nur eingeschränkt vertretbar. "Es wäre dann ein sehr mächtiges Gebäude", meinte Bürgermeister Tobias Haucap. "Es kommt sehr wuchtig raus. Man muss überlegen, ob man das von der Ringstraße aus sehen will", sagte FWV-Gemeinderat Bernd Widmann.

Dieses Argument wollte Torsten Weidemann (BMV) nicht gelten lassen. Was folgte, war ein Plädoyer für eine höhere Decke. Volleyball und Basketball seien Sportarten, die im Kommen seien. "Sie waren und sind beliebt." Mit 5,60 Meter Raumhöhe sei es momentan zwar möglich, Spiele auf Kreis- und Bezirksebene auszutragen, doch es kämen immer wieder Neuerungen, so dass schon bald ein Spielbetrieb nicht mehr möglich sein könnte. "Wir wollen, dass mehr Menschen nach Siegelsbach kommen. Wir erschließen Baugebiete und bauen die Kinderbetreuung aus. Doch beim Sportangebot schieben wird uns selbst einen Riegel vor." Wenn die Halle stehe, sei diese Entscheidung nicht mehr zu korrigieren. "Dann haben wir eine Chance vertan."

Die Investitionssumme müsse man auf die Hallennutzungsdauer von 40 bis 50 Jahren verteilen. "Das ist eine Investition, die Sportlern und Schülern zugutekommt. Eine Halle ist eben größer. Wir haben uns für den Standort entschieden. Ein großer Bau wird auch groß aussehen", sagt Weidemann. Es mache zudem keinen Unterschied, ob die Halle nun 8,50 oder zehn Meter hoch sei.

Ratskollege Erwin Stech (BMV) pflichtete Weidemann bei. "Es ist wichtig, dass wir in die Zukunft gucken. Wir müssen in Dekaden denken." Er wolle nicht, dass man später sagt: "Was haben wir verpasst?" Widmann hingegen betonte, dass man auch die Kosten im Blick haben müsse. "Wir müssen aufpassen. Wir planen eine Halle für 2,2 Millionen Euro, die dann 4,5 Millionen Euro kosten wird. Und dann kommen Aussagen wie ,was hat der Gemeinderat da verbrochen?‘" Nicht nur die jetzigen Baukosten, sondern auch Folgeausgaben, beispielsweise in Form von Heizkosten, müssen bedacht werden, meinte Reinhard Hofmann (FWV). "Wir können die Halle auch auf 3,50 Meter reduzieren. Dann sparen wir auch Heizkosten", entgegnete Stech sarkastisch. "Wir haben alle keine Glaskugel", sagte Bürgermeister Haucap. "Aktuell entspricht die Halle den Sportanforderungen. Es gibt derzeit sehr viel wenn, aber, kann und könnte."

Jürgen Kraus (FWV) wollte wissen, ob man anstatt der geplanten Leimbinder auch andere Trägerkonstruktionen verwenden könnte. Architekt Erhard Caspari führte aus, dass auch Stahlträger möglich seien. Es sei allerdings auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Stahl müsse regelmäßig mit einem Brandschutzanstrich versehen werden. Zudem müsse man auch auf das Gesamtgewicht achten, da sonst alte Fundamente nicht mehr ausreichen könnten.

Bei sieben Ja- und drei Nein-Stimmen wurde eine Anpassung der Raumhöhe ebenso abgelehnt wie der Einbau eines Trennvorhangs (91.000 Euro) oder die Errichtung eines Multifunktionsraums. Als solches könne man das bestehende Clubheim des SC Siegelsbach nutzen. In Bezug auf die Höhe gab es einen Kompromissvorschlag: So sollen Architekt und Statiker prüfen, ob durch eine Trägeranpassung oder die Einarbeitung der Träger ins Dach eine höhere Spielhöhe ohne Anstieg der Gesamthöhe erreicht werden kann. Beim Vorhang wird für rund 10.000 Euro eine Vorrichtung für eine mögliche spätere Installation vorgesehen. Lichtsteuerung, Bodenbelag und Vereinsschränke wurden hingegen abgesegnet.

Positive Nachrichten gab es derweil zum Thema Brandschutz. Nach einem Besuch beim Kreisbrandmeister und der Baurechtsbehörde seien momentan keine wesentlichen Änderungen der Planung erforderlich, erklärte Caspari.