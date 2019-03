Siegelsbach. (fsd) Nachdem Familie Schmitt im zurückliegenden Herbst nach Jahrzehnten den Betrieb auf dem Landgasthof Mühlenschenke eingestellt hat, weht seit Donnerstag ein frischer Wind durchs Fünfmühlental.

Das Brüderpaar Christof und Jörg Ruttinger hat den "Landgasthof Siegelsbacher Mühle" eröffnet und will mit regionalen Speisen dem Restaurant in exponierter Lage entlang des vom DVV ausgezeichneten Wanderwegs "Fünfmühlental - Burg Guttenberg" neues Leben einhauchen. "Wir haben ein gutes Gefühl und freuen uns auf eine interessante Zeit. Das Objekt macht Spaß", sagt Christof Ruttinger.

Zur Eröffnung hatten die neuen Pächter ehemalige Wegbegleiter, Freunde und die Gemeinderäte Siegelsbachs eingeladen. Auch für Bürgermeister Tobias Haucap habe das Gelände einen "großen Wert". "Der Landgasthof hat eine große Tradition und ist eine touristische Anlaufstelle für die Gemeinde. Es ist ein Aushängeschild", betont Haucap im Gespräch mit der RNZ.

Zudem verbinden viele Siegelsbacher eine Geschichte mit dem Gebäudeensemble. "Die Siegelsbacher hängen an ihrer Mühle und kommen gern hier hin." Darüber hinaus zeigte sich der Bürgermeister froh darüber, dass durch die neuen Besitzer auch der Wanderweg erhalten bleibt. "Er führt über ein Privatgrundstück", betont Haucap.

Um dem Areal noch ein besonderes Flair zu verleihen, soll in den nächsten Wochen an der Mühle wieder ein Mühlenrad installiert werden. Für die kleinsten Besucher gibt es einen Streichelzoo mit Ziegen und Schafen sowie einen Spielplatz. "Es ist ein Anziehungspunkt für die Kinder", sagt Manfred Bauer, der das gesamte Ensemble gekauft hat. "Der Vorteil ist, dass es keine direkte Straße gibt." So könnte der Nachwuchs frei spielen.

Doch die neue Wirtschaft ist nicht die einzige Änderung auf dem Gelände der fünften Mühle. Bis Jahresende soll ein Saal ausgebaut werden und künftig beispielsweise großen Hochzeitsgesellschaften Platz zum Feiern bieten. Dann könnten auch kleine Kultur-Veranstaltungen im Fünfmühlental stattfinden.

Außerdem will Bauer bis Frühjahr nächsten Jahres 13 Ferienwohnungen bauen. Dafür werden zwei alte Schuppen abgerissen. Bis Juni soll die entsprechende Baugenehmigung vorliegen. Mit dem Neubau wolle man auch die Pächter unterstützen. "Es ist leichter, Wohnungen zu vermieten, als eine Gaststätte zu führen. Wir wollen ihnen ein sicheres Einkommen ermöglichen."

Info: www.siegelsbacher-muehle.de