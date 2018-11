Der Anfang ist gemacht: Bekommt Siegelsbach auch das zweite Förderprogramm bewilligt, könnten an der Sporthalle schon bald die Bagger rollen. Foto: Karoline Beck

Siegelsbach. (fsd/cbe) Aller guten Dinge sind drei. Nachdem Siegelsbach bereits zwei Mal bei einem Förderprogramm leer ausgegangen ist, war der dritte Anlauf erfolgreich. Somit ist die Gemeinde der Verwirklichung des Großprojekts, das schon lange auf der Wunschliste steht - der teilweise Abriss und Neubau der Sporthalle - einen Schritt näher. Aus dem Fördertopf Sportstättenbauprojekte erhält Siegelsbach die komplette beantragte Summe in Höhe von 291.000 Euro. "Der erste Schritt ist gemacht. Wir sind sehr positiv gestimmt", sagte Bürgermeister Tobias Haucap auf RNZ-Nachfrage. "Wir haben in der Vergangenheit schon die Notwendigkeit des Vorhabens gesehen, sind aber wegen der Fülle der Anträge nicht zum Zuge gekommen." Haucap habe zusammen mit Kämmerer Thomas Breitinger im Hintergrund noch für die Umsetzung der Planungen geworben.

Ex-Bürgermeister Uli Kremsler erklärte im RNZ-Interview zum Amtsende, dass er sich gewünscht hätte, das Projekt früher in Angriff zu nehmen. Bereits 2009 war die Sporthalle Thema und ein Umbau hätte rund eine Million Euro gekostet. Vor rund zehn Jahren lehnte der Gemeinderat die Beauftragung eines Architekturbüros, das für 6000 Euro eine Kostenberechnung erstellen sollte, ab. Inzwischen sind die Kosten erneut gestiegen und "die Halle wird nicht günstiger", so Haucap. "Wir müssen tiefer in die Tasche greifen."

Das Gesamtvolumen des Bauvorhabens beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf rund 1,9 Millionen Euro. 2015, als das Förderprogramm ins Leben gerufen wurde, waren noch 1,6 Millionen Euro veranschlagt worden. "Wir haben wertvolle Jahre verloren", so Kremsler. Wenn der große Umbau früher gestartet wäre, hätten Ausgaben von rund 50.000 Euro für die Erneuerung von elektrischen Leitungen und Heizungsrohren vermieden werden können. "Aber ich freue mich, dass es jetzt klappt."

Bei einem Zuschuss soll es aber nicht bleiben. Kämmerer Breitinger sprach im Rahmen einer Gemeinderatssitzung davon, dass die Hälfte der Gesamtkosten aus zwei Fördertöpfen finanziert werden soll. Demnach müssen rund 650.000 Euro aus einem zweiten Förderprogramm akquiriert werden.

Nach dem Zuschlag im Sportförderprogramm stünden nach Haucap die Chancen beim so genannten Ausgleichstock, für den Siegelsbach parallel einen Antrag gestellt hatte und der zur Unterstützung finanzschwacher Gemeinden dient, ebenfalls gut. Bis Ende Juli wisse man Bescheid, ob dieser bewilligt wird. Bekommt Siegelsbach grünes Licht, müsste die Gemeinde noch in diesem Jahr die Arbeiten beginnen. Der Ausgleichsstock ist termingebunden.

Viel Zeit nach Angeboten zu suchen, haben die Verantwortlichen dann nicht. Und ob es am Ende tatsächlich bei den veranschlagten 1,9 Millionen Euro bleibt, ist heute noch nicht absehbar. "Ich hoffe, dass wir den Kostenrahmen halten. Aber das sehen wir erst, wenn wir Angebote auf den Tisch liegen haben", sagte Haucap.