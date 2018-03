Sinsheim. (zg) Die große Putzaktion "Sauberhaftes Sinsheim - Sinsheim putzt sich heraus" beginnt am Samstag, 24. Februar. An diesem Tag und an weiteren Terminen im März beteiligen sich wieder rund 500 Teilnehmer, um in Sinsheim und in den Stadtteilen kräftig zu putzen und Dreck und Unrat einzusammeln.

"Gemeldet haben sich Schulen, Vereine und Privatpersonen, um bei der großen Putzaktion teilzunehmen und sich aktiv für ein "sauberhaftes Sinsheim" einzusetzen", freut sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Die Putzaktion dient nicht nur dem Umweltschutz und dem positiven Erscheinungsbild, sondern soll auch aufzeigen, wie viel Müll unsachgemäß entsorgt wird.

Die Gebietseinteilungen wurden vorgenommen, die Müllsäcke verteilt. Nun kann es losgehen. Die Stadtverwaltung ruft alle zwei bis drei Jahre zur Putzaktion auf und organisiert sie im Zentralort. In den Stadtteilen übernehmen die Ortsvorsteher und Verwaltungsstellenmitarbeiter die Koordination.

Die Putzaktionen finden an folgenden Orten und Terminen statt:

Wiesental: Samstag, 24. Februar, organisiert vom Naturschutzbund Nabu, Treffpunkt: Parkplatz Freibad, 10 Uhr.

Sinsheim-Ost: Donnerstag, 1. März, organisiert von der Kraichgau-Realschule und dem Wilhelmi-Gymnasium, 11 bis 12.45 Uhr.

Hasselbach: Samstag, 3. März, Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus, 10 Uhr. > Reihen: Samstag, 3. März, Treffpunkt: Parkplatz Lindenbaumhalle, 9 bis 12 Uhr.

Steinsfurt: Samstag, 3. März, organisiert vom Angelsportverein, Treffpunkt: Verwaltungsstelle, 9 Uhr. Der Alternativtermin ist Samstag, 10. März.

Gartenstadt: Dienstag, 6. März, organisiert von der Theodor-Heuss-Schule, 13.30 bis 15 Uhr.

Waldangelloch: Mittwoch, 14. März, organisiert von der Grundschule, 10.45 bis 12.15 Uhr. Der Alternativtermin ist Mittwoch, 21. März.

Rohrbach: Freitag, 16. März, organisiert von Vereinen, der Schule und dem Kindergarten, Treffpunkt: Kreuzgrundhalle, 16 Uhr.

Industriegebiet Süd: Freitag, 16. März, organisiert von der Stadtverwaltung, Treffpunkt: Parkplatz P 11, Dietmar-Hopp-Straße, 13 bis 17 Uhr.

Dühren: Freitag, 16.03. März, organisiert von der Grundschule und dem Kindergarten, die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben, sowie Samstag, 17. März, organisiert von der Dreschgemeinschaft, dem TSV, dem Obst- und Gartenbau- sowie dem Gesangverein, Treffpunkt: Zimmerplatz, 10 Uhr.

Ehrstädt: Samstag, 17. März, Treffpunkt: Seewiesenhalle, 9.30 Uhr. Der Alternativtermin ist am Samstag, 24. März.

Eschelbach: Samstag, 17. März, Treffpunkt: Rathaus, 9 Uhr.

Hilsbach: Samstag, 17. März, Treffpunkt: Verwaltungsstelle, 9.30 Uhr.

Hoffenheim: 17. März, Treffpunkt: Bauhof, 9 Uhr.

Weiler: Samstag, 17. März, organisiert von allen Vereinen, Treffpunkt: Parkplatz Burg Steinsberg, 9 Uhr.

Info: Kurzentschlossene freiwillige Helfer können sich noch an der Putzaktion beteiligen. Auskunft erteilt die Stadtverwaltung unter Telefon 07261 / 404174.