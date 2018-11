Von Tim Kegel

Sinsheim. Bildung, die Sanierung von Schulen und Kindergärten sowie die Kosten laufender Projekte - dies sind die zentralen Themen im Haushalt der Großen Kreisstadt Sinsheim fürs Jahr 2019. Der Entwurf liegt seit dessen jüngster Sitzung dem Gemeinderat vor. Oberbürgermeister Jörg Albrecht ging durch die wesentlichen Eckpunkte.

530 Seiten, eng bedruckt, hat das Zahlenwerk. Das voraussichtliche Gesamtvolumen liegt bei 124 Millionen Euro; 30,9 Millionen Euro sollen investiert, Kredite von rund 9,8 Millionen Euro aufgenommen werden; die Tilgung liegt bei 1,4 Millionen. 22,5 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen nannte Albrecht "einen Rekord-Ansatz"; über 20 Millionen Euro aus der Einkommenssteuer fließt vom Land an die Stadt zurück. Aufs Säckel drücken 15 Millionen Euro Kreis- und 4,2 Millionen Euro Gewerbesteuerumlage.

Schulen und Kindergärten gilt das Hauptaugenmerk. Rund 5,8 Millionen Euro sollen 2019 in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen fließen, darunter die Erweiterung der Grundschule Reihen, der B-Bau der Theodor-Heuss-Schule, die Modernisierung des Physiksaals des Wilhelmi-Gymnasiums, der Schulhof der Steinsfurter Schule am Giebel, aber auch der städtische Kindergarten Süd. "Der Brandschutz holt uns immer wieder ein", rechtfertigte Albrecht hohe Kosten. Rund 300.000 Euro städtische Mittel flössen auch in die kirchlichen Kindergärten.

Laufende Projekte kosten weiterhin viel Geld; etliche der Baustellen im Jahr 2019 sind Dauerthemen. Rund vier Millionen Euro werden für die Sanierung der Stadthalle mit deren Außenanlagen fällig; 6,5 Millionen Euro fließen ins Sanierungsgebiet Wiesental/Innenstadt-Ost - "hier profitieren wir von Zuschüssen", sagte Jörg Albrecht. 2,5 Millionen Euro sind für die Sanierung der Waldangellocher Ortsdurchfahrt veranschlagt. Ein innerstädtisches Prestigeprojekt - das Areal Drei Könige - kostet im kommenden Jahr rund 1,3 Millionen Euro; ebenso viel Geld fließt in den städtischen Bauhof. "Der Erhalt der Infrastruktur" sei wichtig; die Rahmenbedingungen erlaubten allerdings "dass wir jährlich nur eine Straße in Angriff nehmen können."

Hochwasserschutz wird das Rathaus auch weiterhin beschäftigen; Gelder von rund 1,4 Millionen Euro seien eingestellt. Albrecht nannte als Stichwort den Balzfelder Weg in Hoffenheim.

Weitere Baustellen sind das Feuerwehrgerätehaus in der Kernstadt: Hierzu nannte Albrecht am Abend keine Zahlen, das Rathaus wolle 2019 "zwei Grundstücks-Optionen vorschlagen und dann planen". Für einen Anbau an der Leichenhalle des Stadt-Friedhofs sind 600.000 Euro eingestellt; 500.000 Euro für den Ausbau des Highspeed-Internets; weitere 300.000 Euro entfallen auf die bereits im laufenden Jahr begonnene Beschilderungskonzeption. Nur kurz erwähnt wurde die Sanierung eines Stadthauses in der Hilsbacher Lampertgasse 16.

Nachdenkliche Töne schlug Albrecht zu Beginn seiner Ausführung an: Der Haushalt stehe "im Lichte dessen, was in der Republik passiert"; als Stichwort nannte er "den Handelskrieg mächtiger Männer und Frauen". Mit "Verwerfungen in der Konjunktur" müsse man sich trotz annähernder Vollbeschäftigung befassen, so Albrecht. Er warnte vor "zu langen Abschiedstouren" in der Bundespolitik. Auf lokaler Ebene "einfache Worte und einfache Lösungen zu erwarten", falle, so Albrecht, "schwer angesichts dessen, was auf den Weg gebracht ist". Das Rathaus wolle weiterhin "auf Glaubwürdigkeit" setzen und allen Beteiligten "reinen Wein einschenken".

Diskutiert wurde der Haushaltsentwurf am Abend nicht, dies passiert in den Gemeinderatssitzungen am 13. und 20. November. Beschlossen wird die Haushaltssatzung am 14. Dezember.