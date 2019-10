Stefanie Nerpel hat sowohl in großen Hallen vor 60 000 Zuschauern als auch für Millionen vor dem TV gesungen. Am liebsten mag sie aber die kleinen, persönlichen Konzerte wie zum Beispiel beim Firmenjubiläum in Epfenbach. Foto: Rainer Ohlheiser

Von Rainer Ohlheiser

Epfenbach. Seit Kindesbeinen steht sie schon auf der Bühne und singt, war im Fernsehen und landete einen Chart-Hit. Im Gespräch mit unserer Zeitung hat Stefanie Nerpel über ihre Heimat, Ruhm und das Alter gesprochen.

Frau Nerpel, nach der Casting-Show "The Voice of Germany" 2017 ist es etwas ruhiger um Sie geworden. Oder täuscht da der Eindruck?

Das würde ich so nicht sagen. Ich stehe seit über 30 Jahren auf der Bühne. Bei "The Voice of Germany" habe ich natürlich Vollgas gegeben und nach der ganzen Aufregung erst einmal eine Auszeit genommen. Da war ich viel im Urlaub. Die Musik kam dabei aber nicht zu kurz. Ich habe ziemlich viel auf privaten Events gespielt.

Wie sind Sie mit dem damaligen Hype um Ihre Person zurechtgekommen?

Der Hype war gar nicht so groß, zumal es bereits die siebte Staffel auf Pro 7 war und es schon Normalität angenommen hatte. Bis zum "Sing-Off" in der dritten Runde war ich mit dabei und damit unter den letzten 40 von anfangs 180 Teilnehmern. Außerdem war ich doppelt so alt wie die anderen und konnte daher gut mit der Sache umgehen.

Inwiefern?

Ich war im Gegensatz zu den anderen relativ ruhig. Trotzdem habe ich mich aber gar nicht so viel älter gefühlt. Es hat eigentlich gar keine Rolle gespielt. Wir waren eine gute Truppe. Alle haben sich bei den Vorbereitungen gegenseitig geholfen und in Berlin Party gemacht.

Sie waren damals Backgroundsängerin für das Lied "Narcotic" von der Band "Liquido". Hätten Sie sich gewünscht, dass Ihr Bekanntheitsgrad dadurch noch größer geworden wäre?

Bekanntheitsgrad ist immer relativ. Ich bin nie eine Solokünstlerin gewesen. Habe auch nie angestrebt, berühmt zu werden, sondern immer meinem Bauchgefühl vertraut. Ich wollte nicht verheizt werden, sondern ich selbst bleiben. Natürlich werde ich immer wieder mit dem Song in Verbindung gebracht. Ich stand ja auch sechs Wochen lang mit "Liquido" jeden Tag auf der Bühne. Für mich war das aber nur ein Gastauftritt, da ich meinen eigenen Weg beschreiten wollte.

2009 waren Sie dann im Background der Fantastischen Vier bei deren 20-jährigem Bestehen. Jetzt treten Sie mit der eigenen Band im Landgasthof "Zur Krone" oder bei Firmenevents auf. Was reizt Sie daran?

60.000 Zuschauer machen Eindruck durch die Masse. Einhundert in der "Krone" oder bei einem Firmenjubiläum machen aber auch Eindruck durch Nähe. Das Ganze ist persönlicher. Die Momente, in denen ich es schaffe, mein Publikum zu berühren, sie lachen oder weinen zu sehen, sind unbezahlbar. Und das geht nur bei diesen kleinen Konzerten.

Da bietet sich Ihre Heimatgemeinde Waibstadt ja auch an. Spielen Sie gerne in der Umgebung?

Ja, schon, aber ich bin nicht oft hier, da ich deutschlandweit unterwegs bin. Den ganzen Sommer verbringe ich meist in der Pfalz. Zusammen mit meinem Mann geben wir auf Weingütern "Hautnah-Konzerte". Wir spielen dann Jukebox und singen Titel, die sich die Gäste wünschen. Bei einem Repertoire von circa 800 Liedern von den 1960er-Jahren bis heute ist für jeden etwas dabei.

Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihre 17-jährige Tochter Sophie in Ihre Fußstapfen tritt?

Auf jeden Fall. Sie tritt bereits ab und zu mit mir auf. Das ist aber ohne irgendwelchen Zwang. Sie macht das, wenn sie Lust hat. Hauptsächlich bei kleineren Feiern, bei denen sie die Leute kennt und sich wohlfühlt. Beim Talentwettbewerb des Adolf-Schmitthenner-Gymnasiums hat sie auch schon teilgenommen. Mit dem Titel "Fire to the rain" von Adele, der am Klavier begleitet wurde, hat sie den 2. Platz belegt. Das hat mich sehr stolz gemacht.

Was sind Ihre Pläne für die nächste Zeit?

Ich möchte ein zweites Album schreiben und mehr eigene Musik machen. Im nächsten Jahr feiere ich mein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Am liebsten würde ich noch einmal genauso lang auf der Bühne stehen.