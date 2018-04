Sinsheim. (cbe) "So sinse in Sinse" - so lautet das Motto des Fohlenmarktumzugs. Doch wie sind sie denn eigentlich, die Sinsemer? Genau dieser Frage möchte die RNZ auf den Grund gehen. Und zwar in ihrer traditionellen Fohlenmarktbeilage. Sie erscheint wie üblich einen Tag vor der Markteröffnung, also am 9. Mai. Und um bis dahin eine schöne und bunte Beilage zu gestalten, bitten die RNZ-Redakteure ihre Leser um Mithilfe.

Denn wer könnte besser etwas über die Eigenheiten sowie die liebenswerten Ecken und Kanten der Sinsemer sagen, als diese selbst? Wen genau wir suchen? Wir denken: Die Vielfalt macht’s interessant! Ob Sinsemer in der zehnten Generation oder Nei’gschmeckte aus anderen Teilen Deutschlands oder der weiten Welt, aus der Kernstadt, einem Stadtteil oder dem Umland: Jeder, der hier lebt, kann etwas dazu sagen, was den Sinsemer auszeichnet. Was ihn von anderen unterscheidet. Was er mag und was nicht. Wie man ihn ärgert oder ihm eine Freude macht. Das alles könnte Teil der Beilage sein. Und noch viel mehr: Gibt es Sinsemer mit besonderen Hobbys? Hat jemand eine eigenartige Sammlung? Wer pflegt und betreibt skurrile Bräuche? Wer hält eine Tradition hoch, von der kaum mehr jemand etwas weiß? Und gibt es Vereine, von denen bisher kaum jemand etwas gehört hat?

Was wir dazu brauchen, ist nur eines: Ihre Rückmeldung - bis spätestens Montag, 23. April. Gerne per Telefon unter 07261 / 94407260. Oder per E-Mail unter red-sinsheim@rnz.de, Betreff: Fohlenmarkt. Und natürlich gibt es auch Sinsemer, die etwas schüchtern sind und sich nicht selbst melden, obwohl sie viel zu erzählen hätten. Für Tipps, wen wir dringend einmal ansprechen sollten, sind wir ebenso dankbar.