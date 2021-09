Reichartshausen. (cba) Das Dorf ist durchzogen von Baustellen. Der Bau des Kreisverkehrs am Ortseingang aus Richtung Epfenbach und die unzähligen offenen Gräben, die der Glasfaserausbau mit sich bringt, machen die Fahrt vor allem für wenig Ortskundige zum Spießrutenlauf. An der Kreisverkehr-Baustelle ist die Zufahrt ins Dorfzentrum halbseitig gesperrt, eine Ampel regelt den Verkehr. Die Zufahrt zum Friedhof ist auf gewohnte Weise über die Epfenbacher Straße und die Wannestraße derzeit nicht möglich. Auch die evangelische Kirche ist eine Baustelle, da sie aufwendig saniert wird. Obendrein ist die Rathausstraße, die als Alternativroute noch stärker frequentiert wird als sonst, durch parkende Autos unübersichtlich geworden. Dies wurde im Gemeinderat schon oft thematisiert. Nun regte Gemeinderatsmitglied Ernst Rimmler an, die Rathausstraße als Einbahnstraße auszuweisen.

Dies würde den Verkehr zum einen minimieren und zum anderen die Parksituation verbessern. Rüdiger Schilling hakte ein und gab zu bedenken, dass dies für die dort ansässigen Landwirte nicht zumutbar sei. Denn an die Rathausstraße grenzt ein Feldweg an, der in die Krautgärten und auf zahlreiche Ackerflächen führt. Mit den landwirtschaftlichen Maschinen erst umständlich durch die Ortsmitte und auf der anderen Seite wieder zurück zu fahren, um auf den Feldweg zu gelangen, sei nicht zu befürworten. Es müsse, falls die Rathausstraße nur noch in eine Richtung befahrbar werden würde, eine Sonderregelung für die Landwirte gefunden werden, hieß es.

Bürgermeister Gunter Jungmann schlug schließlich vor, die Problematik "bei der nächsten Verkehrstagesfahrt" zu besprechen, die gemeinsam mit der Verkehrsbehörde stattfindet.