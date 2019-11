Der alte Sportplatz ist ein weit über die Region hinaus beliebtes Freizeit-Areal, das gerne gebucht wird. Die Gemeinde will es gut in Schuss halten und muss nun investieren. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Reichartshausen. Eine Waldhütte, deren Inneneinrichtung im Laufe der Jahre sichtbar gelitten hat: Die Küche ist abgewirtschaftet, die Toilettenanlagen sind heruntergekommen, der rustikale Charakter des Gebäudes tendiert deutlich in Richtung „verbraucht“. Am alten Sportplatz stehen nun aber Neuerungen an. Jugendzeltlager, kirchliche Gruppen, Schulen, Grillpartys oder Allrad-Treffen: Der alte Sportplatz ist das ganze Jahr hindurch beliebt bei Vereinen und anderen Organisationen, die dort, gut geschützt am Waldrand, etwas zu feiern haben. Auch die Infrastruktur stimmt. Hütte, Küche, sanitäre Anlagen, Grillplatz, Sportfläche, direkte Anbindung zum Radweg: alles da. Aber jetzt soll saniert werden. Bürgermeister Gunter Jungmann sprach sich für ein Einrichtungskonzept aus, das vor allem zweckmäßig daherkommt: „Das muss nichts Besonderes sein.“

Der Gemeinderat schickte nun einen Planungsauftrag für das Vorhaben, das auch bauliche Maßnahmen beinhaltet, auf den Weg. Eigentlich eine Formalie; dennoch entstand eine lebhafte Diskussion im Rund. Denn Ernst Rimmler sprach sich mit Nachdruck dafür aus, mit klaren Vorgaben an die Auftragsvergabe zu gehen. Wichtig sei ihm, im Gremium zunächst Ideen für Umgestaltung und Sanierung zu sammeln: „Der umgekehrte Weg wäre für mich sinnvoller.“ Zumal die Kosten noch nicht erfasst werden könnten. Und erst im zweiten Schritt wolle er an den Planer mit einem groben Konzept herantreten. Rimmler wählte den formellen Weg für seinen favorisierten Richtungswechsel und stellte den Antrag im Gremium, „den Planungsauftrag erst mal nach hinten zu schieben und zunächst über ein Konzept zu reden“. Er hielt es für sinnvoller, die Sanierung zunächst bei einer Klausurtagung zu besprechen: „Dann wissen wir ungefähr, wie wir uns das vorstellen, und können dem Planer sagen, wie die Hütte wirklich aussehen soll.“

Bürgermeister Gunter Jungmann hatte ebenfalls eine klare Marschrichtung im Kopf: Er sprach sich dafür aus, zunächst den Grundsatzbeschluss zu fassen, den Planungsauftrag zu vergeben, und später dann die Ausgestaltung, also die konkrete Sanierungsplanung der Hütte, im Gemeinderat zu besprechen und mit den Resultaten schließlich den Planer zu beauftragen.

Doch Rimmler hielt vehement dagegen: „Warum müssen wir die Sache denn jetzt so ratzfatz vergeben?“ Da hakte Ludwig Schilling ein: Von „ratzfatz“ könne keine Rede sein. Das Gremium habe sich schon mehrmals mit diesem Thema befasst und auch bereits Skizzen angefertigt. Er plädierte dafür, den Planer Vorschläge erarbeiten zu lassen und anschließend mit mehreren Varianten als Beratungsvorlage in die Entscheidungsfindung zu starten. „Das finde ich viel leichter“, betonte Ludwig Schilling.

Auch Thomas Schilling bestätigte, der Gemeinderat habe den Zeltplatz bereits längst in der Sache begutachtet. Auch er hielt die Sanierung für dringend erforderlich: „Das ist eine Image-Geschichte für Reichartshausen. Dass der Platz ordentlich gehalten werden muss, ist klar.“ Thomas Schilling verdeutlichte seine Ansicht und ging damit konform mit Ludwig Schilling: „Wenn man mal Vorschläge auf dem Tisch hat, lässt es sich leichter diskutieren.“

Allerdings seien Fördergelder vom Naturpark Neckartal-Odenwald abgelehnt worden, teilte der Bürgermeister mit. Ludwig Schilling meinte dazu, den Naturpark zwar gerne beratend hinzuziehen zu wollen, sich von dessen Vorgaben jedoch unabhängig machen zu wollen, wenn keine Förderungen zu erwarten seien: „Dann machen wir das, was uns gefällt.“ Rimmler indes hielt es für unbedingt sinnvoll, Fachleute mit ins Boot zu holen, „die nicht nur einen einzigen Zeltplatz gesehen haben“. Kevin Haag lehnte sich an den Vorschlag Rimmlers an, zunächst intern ein Konzept zu arbeiten – allerdings in größerer Dimension. Saniert werden sollten seiner Ansicht nach nicht nur Hütte und sanitäre Anlagen, sondern der gesamten Zeltplatz sowie die umliegenden Wege. Daher sprach sich Haag dafür aus, den Naturpark einzubeziehen. „Da müssen Leute her, die sich damit auskennen.“

Rimmlers Antrag ging nicht durch. Den Planungsauftrag an den ortsansässigen Architekten Heinrich Zimmermann genehmigte das Gremium hingegen.