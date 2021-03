Reichartshausen. (cba) Die Baugebietserschließung in der "Bettelmannsklinge" soll spätestens im Oktober abgeschlossen sein. Jetzt gab die Gemeinde bekannt, dass sich Interessierte wieder für ein Grundstück bewerben können. Von den insgesamt 34 Bauplätzen, die in Gemeindehand sind, wurden bislang 19 vergeben. Für die zweite Bewerbungsetappe gebe es bereits mehrere Interessenten, teilte Bürgermeister Gunter Jungmann mit. Unter diesen seien Reichartshäuser Bürger und Auswärtige gleichermaßen vertreten. Die potenziellen Käufer werden nach der Reihenfolge des Eingangs ihrer Interessenbekundung angeschrieben und um die Abgabe einer Bewerbung gebeten. Innerhalb von zehn Tagen sollen die Bewerbungsbögen bei der Verwaltung eingereicht werden. Entscheiden wird dann der Gemeinderat anonym in öffentlicher Sitzung.