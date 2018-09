Epfenbach. (cba) Fast schon eine Konstante beim Rathausumbau: Der Einzugstermin wurde wieder mal verschoben. Diesmal sind ein feuchter Keller und die Umschaltung der Datenleitungen vom Containerdorf auf das neue Rathausgebäude schuld an der erneuten Verzögerung. Also alles wieder zurück auf Los: Am 7. November, so die aktuelle Nachricht des Bürgermeisters, werde man nun endgültig umziehen. "Jetzt zeigt sich wieder die Wichtigkeit unserer flexiblen Containerlösung", so Joachim Bösenecker, der mit seinem Verwaltungsteam im behelfsmäßigen Rathaus im Bleichweg nun wohl bald die Kisten packen wird.

Ob ein Ende der Bauphase aber tatsächlich in Sicht ist? Derzeit buddeln die Bagger am Außengelände. Die Baustelle hat wohl auch die Durchfeuchtung des Kellers gut überstanden. Ein Arbeiter muss wohl vergessen haben, einen Wasserhahn im Keller zuzudrehen. "Das ist die einzige plausible Erklärung", meint der Bürgermeister, "wir haben mal wieder Pech gehabt."

Dass die Nachlässigkeit lange Zeit unbemerkt blieb, führte zu einem weiteren Malheur auf der Baustelle: Der Keller wurde feucht. Das Wasser sickerte auf den gerade frisch aufgebrachten Estrich und bahnte sich seinen Weg über die Dehnungsfuge in die Bodenkonstruktion. Der Bau musste trockengelegt werden. "Acht Wochen haben wir dadurch verloren", klagt Bürgermeister Bösenecker. Der Ausgleich des finanzielles Schadens sei versicherungstechnisch geklärt. Ob jedoch auch die Containermiete, die mit den verlorenen zwei Monaten nun abermals länger als veranschlagt zu Buche schlage, übernommen werde, sei noch zu klären.

Dass die Verwaltung nun, nach der Trockenlegung des Baus, immer noch nicht die Kisten packe, liege an der komplexen Kommunikationstechnik. Telekom und Rechenzentrum benötigten Vorlaufzeit, aber erst vergangene Woche habe man den Auftrag losschicken können, berichtet Bösenecker und ist nun zuversichtlich: "Nach dem Markttag werden wir uns auf den Umzug vorbereiten."