Sinsheim. Ganz gerade, die Hände akkurat nebeneinandergelegt, als wolle er sich am Tisch festhalten, sitzt der Angeklagte im Saal des Amtsgerichts. Dass er am Ende der Verhandlung für zehn Monate ins Gefängnis muss, ahnt er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ihm werden der unerlaubte Besitz und das unerlaubte Führen einer Schusswaffe vorgeworfen. Im September letzten Jahres soll der Angeklagte auf der Sinsheimer Hauptstraße in Höhe der Sparkasse gegen 22 Uhr mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusspistole einen Schuss abgefeuert haben. Über das Warum, das er heute nicht mehr so genau wisse, liefert er später eine krude Begründung ab. Es sei eine dumme Idee gewesen und gedacht habe er sich dabei nichts, beteuert der deutsche Staatsangehörige mit amerikanischen Wurzeln nicht nur einmal.

Der Angeklagte, der im Raum Karlsruhe lebt, kommt aus schwierigen Verhältnissen. Er lebte einige Jahre im Kinderheim und hat nach eigenen Aussagen ein Alkohol-Problem. Außerdem konsumiert er regelmäßig Cannabis.

An besagtem Abend habe er einen Anruf von einer Freundin bekommen, ob er sie in Sinsheim abholen könne. An der Sparkasse angekommen, sei er ausgestiegen und habe die Freundin gesucht. Dabei habe er auch einen Schuss abgegeben. Als Erkennungszeichen. Er habe angeben wollen, sagt er in der Gerichtsverhandlung.

Die Freundin hat den Schuss nicht gehört, wie sie laut Angeklagtem am Telefon sagte. Dafür hat der Angeklagte aber Passanten in Angst und Schrecken versetzt. Das wurde vor allem durch die Aussagen eines Zeugens deutlich: Eigentlich sollte es ein schöner Restaurantabend werden, erzählte der 46-Jährige. Er und seine Frau hatten bei der Sparkasse geparkt und wollten zuerst noch Geld abheben. Da sei der Angeklagte aus einem weißen Sportwagen gestiegen und sei in die Richtung des Ehepaares gelaufen. Was er von weitem für einen Geldbeutel hielt, erkannte seine Frau sofort als Waffe, die der Angeklagte offen in seinem Hosenbund mitführte. Auf gleicher Höhe des Paares, das vom Angeklagte nicht beachtet wurde, lud dieser seine Waffe durch und schoss kurze Zeit später, bevor er wieder in den Sportwagen einstieg. Er habe unter Schock gestanden und sei wie gelähmt gewesen, sagte der Zeuge. Trotzdem rief er sofort die Polizei, die den weißen Sportwagen samt Angeklagtem kurze Zeit später bei einer Kontrolle stoppte.

Dass Schüsse aus täuschend echt aussehenden Schreckschusspistolen Menschen ängstigen, war wohl eine neue Erfahrung für den Angeklagten, der zurzeit eine Ersatzstrafe im Gefängnis absitzt, da er Tagessätze aus einer vergangenen Straftat nicht bezahlt hat. Daher hat er sich beim Zeugen entschuldigt.

Der Angeklagte ist kein unbeschriebenes Blatt. Der 1993 geborene Mann, der weder Schulabschluss noch eine abgeschlossene Ausbildung hat, hat neun Einträge im Strafregister. Neben Erschleichung von Leistungen und Fahrens ohne Führerschein sowie versuchten Betrugs, auch eine Strafe wegen schweren Raubs und Körperverletzung in einem minderschweren Fall. Zum Zeitpunkt der Tat in Sinsheim war der Angeklagte, dessen Vater US-Amerikaner ist und der selbst einige Jahre seiner Kindheit in Texas verbracht hat, auf Bewährung, weshalb das Urteil von zehn Monaten Haft nun nicht auf Bewährung ausgesetzt wurde. Positiv aufs Strafmaß wirkte sich das Geständnis aus.